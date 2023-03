EdF : Pour Corinne Diacre, la fin c'est bien jeudi !

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

C'est pratiquement terminé. Ce jeudi, Corinne Diacre sera limogée de son poste de sélectionneuse de l'Equipe de France féminine. Le Comex de la FFF se réunira pour tourner la page Diacre, débutée en 2017, et mettre fin à la crise qui secoue les Bleues.

Un dernier baroud d'honneur qui ne devrait pas suffire. Menacée de devoir quitter son poste de sélectionneuse de l'Equipe de France, Corinne Diacre s'est insurgée auprès de l'AFP de la « déstabilisation » qu'elle subit. Le communiqué publié ce mercredi arrive juste avant le jeudi 9 mars, date à laquelle la FFF risque de la débarquer de son poste. En froid avec ses cadres comme Wendie Renard ou Kadidiatou Diani, Diacre sait que son avenir ne tient plus qu'à un fil. C'est même déjà perdu selon les informations révélées par Canal+ samedi. La chaîne cryptée a indiqué que la sélectionneuse serait limogée ce jeudi.

Diacre sacrifiée, Prêcheur ou H.Renard en sauveur ?

Ce mercredi, Europe 1 vient confirmer l'information : Corinne Diacre ne sera plus à la tête de l'Equipe de France féminine à partir de jeudi. Les 12 membres du Comex de la Fédération Française de Football se réuniront dans la journée pour statuer sur le cas de la sélectionneuse et la démettront de ses fonctions. Mardi, Corinne Diacre s'était expliquée devant des membres du Comex dont notamment Jean-Michel Aulas.

Un départ qui interviendra à un mois des prochains matchs amicaux des Bleues, contre la Colombie et le Canada. Des matchs en vue de préparer la prochaine coupe du monde, cet été, que Corinne Diacre ne verra pas. L'Equipe de France féminine sera dirigée par un autre technicien. Les deux favoris pour le poste sont Gérard Prêcheur, actuel entraîneur du PSG féminin, et Hervé Renard dont le profil plaît à la FFF. Le nom de son ou sa successeur ne tardera pas à être dévoilé puisque le Comex a pour intention de mettre rapidement fin à la crise qui frappe son équipe féminine. Ce sera aussi le but de la réunion de jeudi : tout nettoyer pour repartir sur des bases saines et espérer jouer la gagne cet été, en Australie et en Nouvelle-Zélande.