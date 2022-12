EdF : Le départ d'Hugo Lloris mis sur le tapis

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Finaliste de la Coupe du monde 2022, l’Equipe de France va peut-être dire adieu à certains de ses fidèles soldats dans les mois à venir.

A l’instar de Karim Benzema, qui a officialisé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux lundi soir, d’autres joueurs de l’Equipe de France vont-ils se retirer après la finale perdue contre l’Argentine dimanche ? Le doute concerne principalement trois joueurs présents au Qatar cet hiver : Steve Mandanda, Olivier Giroud et Hugo Lloris. En ce qui concerne le gardien de Tottenham, qui aura 36 ans dans une semaine, tout est possible. Malgré son âge, Lloris a prouvé au Qatar qu’il était encore à son meilleur niveau. Et le gardien français évoluant à un âge où les carrières peuvent s’étirer, toutes les options sont ouvertes. Selon Eurosport, le doute est total au sujet de la suite de la carrière en Equipe de France du capitaine tricolore.

Le doute est total sur l'avenir de Lloris

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marine Lloris (@llorismarine_off)

« Cette Coupe du monde prouve, même si personne n'en doutait hormis quelques journalistes anglais pas très sérieux, qu'il reste un atout décisif en tournoi. Le Niçois est décisif sur le terrain et capital en dehors. Sa sérénité, son calme et son leadership en font un élément incontournable. Mais voilà 15 ans qu'il défend le maillot d'une équipe avec laquelle il a tout connu. S'il décidait de s'en aller, les Bleus ont déjà un remplaçant de valeur avec Mike Maignan qui pousse fort derrière son capitaine. Lloris est-il prêt à laisser sa place au talentueux Milanais ? Dimanche, il a laissé planer le mystère » analyse Eurosport, pour qui le doute est total au sujet de la suite de la carrière d’Hugo Lloris en Equipe de France. Un éventuel arrêt de Lloris avec les Bleus soulèverait par ailleurs un autre débat : quel capitaine pour prendre la relève ? Griezmann, Varane et Mbappé, trois joueurs aux profils et aux mentalités différentes, semblent être les candidats naturels. Ce sera à Didier Deschamps, bien parti pour prolonger, de trancher, comme il aime si bien le faire.