EdF : Jordan Veretout dans la liste, la sale accusation

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 25 joueurs sélectionnés pour disputer le Mondial avec l’Equipe de France. Jordan Veretout en fait partie.

A la surprise générale, Didier Deschamps a pris la décision de sélectionner Jordan Veretout pour la Coupe du monde au Qatar avec l’Equipe de France. Un choix qui étonne dans la mesure où le milieu de terrain de 29 ans ne fait même pas l’unanimité à l’Olympique de Marseille, où il a beaucoup été critiqué pour ses prestations en demi-teinte depuis son transfert en provenance de l’AS Roma. Malgré une montée en puissance notable lors des dernières semaines, Jordan Veretout semblait assez loin du niveau international requis pour disputer une Coupe du monde. Il a pourtant été sélectionné par Didier Deschamps et pour Daniel Riolo, il ne faut pas chercher l’explication très loin. Selon le journaliste de RMC, la présence de Jordan Veretout s’explique par le fait que l’ex-milieu de la Roma soit représenté par Vadim Vasilyev, dont l’un des collaborateurs, à savoir Bachir Nehar… est l’intendant de l’Equipe de France.

La grosse suspicion de Daniel Riolo sur Jordan Veretout

- Didier, pouvez-vous expliquer les sélections d'Areola et de Veretout ?

- Je ne regarde pas les matchs. pic.twitter.com/yC5Neurbwu — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) November 9, 2022

« Une fois que t'as analysé la liste des 25, la façon dont on va jouer, y a-t-il une surprise ? Non. Il y a le milieu de terrain de l'OM qui a montré en Ligue des champions qu'il était au niveau (ironie). Et puis il y a le cadeau qu'on attendait, et il est tombé. Jordan Veretout est dans la liste, c'est normal, il a changé d'agent il n'y a pas longtemps. Il n'y a aucun sous-entendu dans mes propos. Je ne suis pas sûr qu'il ait mérité sur le terrain d'être présent dans cette liste » a lancé plein de sarcasme Daniel Riolo, pour qui la présence de Jordan Veretout est à mettre en relation avec son changement d’agent il y a quelques semaines. L’ironie de Daniel Riolo est d’autant plus forte que le journaliste a publié une photo de Jordan Veretout au côté de Vadim Vasilyev sur son compte Instagram afin de mettre en avant sa théorie qui est toutefois impossible à vérifier.