EdF : Deschamps en veut à Chelsea sur le cas N'Golo Kanté

Dans : Equipe de France, Premier League.

Blessé au genou, N’Golo Kanté a dû quitter le rassemblement de l’équipe de France avant les matchs d’éliminatoires de l’Euro 2020 contre la Turquie et Andorre.

Compte tenu de l’importance du milieu défensif, cette absence représente un coup dur pour Didier Deschamps. D’autant que le sélectionneur des Bleus connaît la raison de cette indisponibilité. Déjà touché avant la finale de l’Europa League remportée contre Arsenal (4-1) le 29 mai, le relayeur de Chelsea a accepté de jouer en serrant les dents. Son coach en sélection n’a pas souhaité polémiquer mais…

« Je ne vais pas me mêler de ce qui se passe dans les clubs. Ils avaient une finale d’Europa League à jouer et à gagner. Quand vous avez Kanté dans votre groupe, il vaut mieux l’avoir sur le terrain. C’est la fin de saison et c’est un joueur qui a beaucoup donné. Il a eu un petit souci à son genou. Le fait de jouer n’a pas arrangé sa situation », a regretté le sélectionneur tricolore.

Kanté ne pouvait pas sprinter

« Ça ne servait à rien de lui faire prendre des risques encore plus important à partir du moment où lui-même se sent trop diminué. Jeudi, il ne pouvait pas faire une course à haute intensité normale sans avoir de douleurs, a-t-il expliqué. Il faut qu'il continue de se soigner pour récupérer en vue de la saison prochaine. » En général, ce sont plutôt les clubs qui reprochent aux sélections de ne pas ménager leurs joueurs.