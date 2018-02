La vidéo dans le football, Pierre Ménès est fan après Rennes-PSG

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, Rennes, PSG.

Intronisée cette saison en Coupe de la Ligue à partir des quarts de finale, l’assistance vidéo à l’arbitrage a de quoi alimenter les débats pour plusieurs années. Il y a d’ores et déjà en France les « pours » et les « contres » avec chacun des arguments bien rodés. Mais force est de constater que les décisions prises lors du match entre Rennes et le PSG, grâce au visionnage vidéo, ont été bonnes et ont permis de corriger des injustices. C’est ce qu’a tenu à souligner Pierre Ménès dans sa chronique après les demi-finales de la Coupe de la Ligue.

« Ce match a surtout été marqué par les bonnes décisions d’un monsieur Lesage assisté de la vidéo. Il a très justement refusé l’égalisation de Khazri, la main est décollée du corps et lui permet de s’emmener le ballon et d’éliminer Kimpembé au passage. Le but de Mbappé était entaché d’un hors-jeu et l’expulsion du même Mbappé pour sa semelle sur Sarr est justifiée. Voilà donc une bonne utilisation de la vidéo », a souligné le consultant de Canal+, qui n’ignore pas toutefois que le club breton s’en est tout de même plaint, notamment parce qu’elle n’avait pas été utilisée pour une main parisienne dans la surface qui aurait pu déboucher sur un pénalty pour Rennes. Et oui, même avec la vidéo, ce sera comme avec l’arbitrage, chacun pourra voir midi à sa porte.