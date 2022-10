TV : PSG - Benfica, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue des Champions.

Encore et toujours invaincu cette saison, le Paris Saint-Germain tentera de se rapprocher d’une qualification pour la phase finale de la Ligue des Champions contre Benfica ce mardi soir.

Quelle heure pour PSG - Benfica ?

Une semaine après un nul compliqué à Lisbonne au Portugal (1-1), le club de la capitale française va essayer de faire respecter son rang de favori du Groupe H de la Ligue des Champions. Leader à égalité de points avec le Benfica, le PSG recevra le club portugais au Parc des Princes ce mardi 11 octobre à 21 heures avec l’ambition de prendre les trois points. Ce match retour de C1 sera arbitré par l’Anglais Michael Oliver.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Benfica ?

Comme d’habitude, ce match du PSG en Ligue des Champions sera co-diffusé sur deux chaînes françaises, puisque RMC Sport 1 et Canal+ Foot seront à l’honneur ce mardi soir. Sur la chaîne d’Altice, Stéphane Guy et Éric Roy seront aux commentaires alors que Flora Moussy sera en bord terrain. Sur la chaîne de Canal Plus, le duo François Marchal - Christophe Jallet assurera les commentaires de cette rencontre comptant pour la 4e journée de LDC.

La compo probable du PSG contre Benfica :

Pour ce nouveau rendez-vous européen, Christophe Galtier sera privé de plusieurs titulaires, vu que Lionel Messi sera absent à cause d’un souci à un mollet. Nuno Mendes est aussi forfait, comme Renato Sanches et Presnel Kimpembe. Selon toute vraisemblance, Bernat et Sarabia vont profiter de ces absences pour retrouver une place de titulaire dans le 3-4-3 du PSG.

La compo probable du PSG contre Benfica : Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Danilo – Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat – Sarabia, Mbappé, Neymar.

La décla d'avant-match de Christophe Galtier :

« Toutes les semaines sont importantes au PSG. Il y a cette double confrontation contre Benfica et il arrive un match très attendu dimanche contre Marseille. Mais la semaine d’après et la suivante seront aussi importantes. Le PSG a l’ambition de remporter tous les matchs. On ne va pas calculer sur les priorités. Il faut tenir compte de l’état de forme des joueurs, sachant que certains blessés reviendront dans peu de temps ».