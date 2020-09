PSG : Al-Khelaifi annonce la naissance du nouveau Paris SG !

Dans : Ligue des Champions.

Bien qu’il n’ait pas gagné la Ligue des Champions, le PSG peut se réjouir de son parcours européen. Nasser Al-Khelaïfi souligne même le changement de dimension de Paris.

Le Paris Saint-Germain pourra compter sur Neymar cette saison. Dans le magazine du club, la star parisienne a fait savoir qu’elle restera dans la capitale, avec l’ambition de gagner cette fois-ci la Ligue des Champions. Dans ce même numéro, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur la fin de saison de son équipe. Il est fier du travail réalisé pendant ce Final 8 de C1, même s’il souhaitait une autre fin, et félicite le parcours de ses joueurs après une décennie marquée par les désillusions. « Plusieurs fois, nous avons chuté au cours de ces dernières années. A chaque fois, nous nous sommes relevés et, à force de mieux cerner ce qu’il nous manquait encore pour grandir, nous avons fini par trouver notre voie », déclare-t-il.

Avoir rendu les supporters heureux est également une fierté pour Al-Khelaïfi, qui peut également se réjouir de voir le PSG rejoindre la table des clubs les plus prestigieux. Le statut du club a changé, Canal Supporters a relayé son discours. « Il y aura un avant et un après : depuis ce 23 août 2020, les regards sur notre club ont changé. Nous sommes désormais définitivement perçus comme une place forte du football international, une institution légitime et performante du sport mondial. » L’ambition est désormais de revenir plus fort la saison prochaine, pour glaner enfin cette Ligue des Champions que tout un club attend depuis 50 ans.