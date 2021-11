LOSC - Salzbourg : Quelle heure et quelle chaîne pour ce match de C1 ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

En difficulté en L1, le Lille OSC tentera de se rapprocher d’une qualification pour la phase finale de la Ligue des Champions contre le RB Salzbourg, ce mardi 23 novembre.

Quelle heure ?

Ce rendez-vous comptant pour la cinquième journée de C1 se disputera à 21 heures. La rencontre se jouera au Stade Pierre Mauroy, où les légendes de 2001 seront mises à l’honneur devant le public lillois.

Quelle chaîne ?

Ce LOSC - Salzbourg sera diffusé sur deux chaînes payantes. Puisque mardi soir, à la veille du choc entre Manchester City et le PSG, l’autre club français en lice en Ligue des Champions sera diffusé sur Canal+ Sport et RMC Sport 1, deux médias qui ont un accord de co-diffusion.

La décla de Gourvennec

« La victoire à Séville nous a permis de nous repositionner dans ce mini-championnat. On sait ce qu’une victoire face à Salzbourg nous apporterait. Il faut se préparer pour faire un maximum d’efforts, et apporter des émotions fortes aux gens du club. Évidemment qu’il y a dans un coin de notre tête une dimension affective liée au match et à l’événement »

La compo probable de Lille contre Salzbourg :

Depuis son exploit sur la pelouse du FC Séville (2-1), le LOSC est deuxième du Groupe G, à deux points de son adversaire autrichien. Autant dire que cette rencontre à domicile sera importante pour la bande à Jocelyn Gourvennec, qui a calé face à Monaco vendredi en championnat.

Pour ce rendez-vous européen, le LOSC sera privé de plusieurs joueurs blessés, comme Bamba (cheville), Botman (aine) ou Renato Sanches (lésion musculaire). Pour le reste, Lille devrait aligner son équipe-type, avec notamment son serial-buteur Jonathan David.

La compo probable du LOSC contre Salzbourg : Grbic - Celik, Fonte, Djalo, Reinildo - Ikoné, André, Xeka, Yacizi - David, Yilmaz.