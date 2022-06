Le Real Madrid peut lâcher 407 millions d'euros pour son mercato !

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Grâce à sa victoire en Ligue des champions et à la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, le Real Madrid dispose d'une somme colossale pour investir lors du marché estival des transferts. Et Florentino Perez va savoir gérer cela.

Deux semaines après avoir appris que Kylian Mbappé prolongeait au PSG, et une semaine après avoir battu Liverpool en finale de la Ligue des champions au Stade de France, le président du Real Madrid se réveille avec le sentiment du devoir accompli. Mais Florentino Perez le sait mieux que quiconque, gouverner un club tel que les Merengue nécessite une inévitable remise en question à chaque mercato. Et cela sera d’autant plus le cas lors de ce marché des transferts 2022 que le patron madrilène avait tout misé sur la venue de Kylian Mbappé, laquelle nécessitait un budget colossal. Après le refus de l’attaquant tricolore de venir, Perez a pris un petit KO mais s’en est vite remis, d’autant plus qu’il sait désormais qu’il a une montagne d’or pour investir s’il le souhaite pour renforcer encore plus l’équipe de Carlo Ancelotti. Pour cela, Goal a fait les comptes et ils sont colossaux.

360 millions d'euros dans un deal historique, des gros salaires en moins, Madrid a tout gagné

🚨💰 Le Real Madrid a conclu un accord de 360 ​​MILLIONS d'euros avec Sixth Street et Legends Hospitality pour développer des concerts et d'autres événements dans son stade Santiago Bernabéu et diversifier ses revenus. @FT pic.twitter.com/EZNyrGltrH — LosMadridistas (@LosMadridistas_) May 19, 2022

Journaliste espagnol du média spécialisé, Jorge Picon estime que le Real Madrid dispose d’une enveloppe de 407 millions d’euros pour investir lors de ce mercato. Pour aboutir à ce montant dantesque, le reporter rappelle que plusieurs joueurs ayant un très gros salaire vont quitter le club cet été (Marcelo, Gareth Bale et Isco), et que ces trois départs permettront déjà d’économiser 87 millions d’euros au total. De même, la victoire en Ligue des champions rapporte précisément 131 millions d’euros à la Maison Blanche, tandis que plusieurs partenariats doivent se concrétiser, et notamment l’énorme deal signé le 19 mai dernier avec Sixth Street, une compagnie d’investissements, et Legends, société spécialisée dans la gestion des stades. En confiant la gestion d’une partie du nouveau Santiago-Bernabeu à ces deux entreprises, Florentino Perez a empoché un chèque de 360 millions d’euros et le Real Madrid a précisé que cette somme pouvait être utilisée comme bon lui semblait. Bien évidemment, le champion d'Europe en titre a des dépenses, et des grosses car son effectif n'est pas payé au SMIC et ses frais de fonctionnement sont colossaux. Mais au final, Madrid a donc un peu plus de 400 millions d'euros pour faire ses emplettes. De quoi recruter Aurélien Tchouameni...mais pas que.