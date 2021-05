Villarreal gagne l'Europa League, De Gea craque !

Dans : Europa League.

Finale de l'Europa League

Stadion Miejski-Gdansk (Pologne)

Villarreal bat Manchester United : 1 à 1 (11 tirs au but à 10)

Buts : Moreno (29e) pour Villarreal; Cavani (55e) pour Manchester United

Après une incroyable séance des tirs au but (1-1, 11 tab à 10), Villarreal a remporté l'Europa League face à Manchester United ce mercredi soir.

Dans une finale très animée, et plutôt équilibrée en première période, c'est Villarreal qui portait le premier coup, puisque l'inévitable Gerard Moreno ouvrait le score de près, suite à un coup-franc tiré par Daniel Parejo (1-0, 29e). Manchester United prenait un coup au moral, mais après la pause l'équipe anglaise reprenait de la vigueur et intensifiait sa pression sur le but du club espagnol. Et c'est Cavani qui ramenait les Red Devils à hauteur, après une longue séquence de VAR, l'ancien attaquant du PSG étant à la limite du hors-jeu au moment d'égaliser (1-1, 55e).

Même si la formation de Solskjaer dominait le score en restait là et il fallait donc passer par la prolongation. Rien de vraiment passionnant ne se déroulait durant ces 30 minutes supplémentaires, Clément Turpin, aidé par la VAR, n'accordait pas un penalty à Villarreal après une main de Bailly dans la surface (115e). C'est donc aux tirs au but que se jouait cette finale de l'Europa League et on atteignait alors des sommets. Car les tireurs des deux clubs étaient d'une adresse incroyable jusqu'à 10-10, et c'est au moment où les gardiens devaient tirer que De Gea craquait alors que Rulli, l'ancien portier de Montpellier, avait réussi son tir au but.