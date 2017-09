Dans : Europa League, Premier League, Foot Europeen.

Borisov Arena.

Arsenal bat le BATE Borisov : 4 à 2.

Buts : Ivanic (28e) et Gordeichuk (67e) pour le BATE Borisov ; Walcott (9e, 22e), Holding (25e) et Giroud (49e sp) Arsenal.

Grâce à cette victoire en Biélorussie, Arsenal reste solidement en tête du Groupe H. Avec six points en deux journées, et une différence de buts de +4, les Gunners disposent de deux unités d'avance sur l'Etoile Rouge de Belgrade, vainqueur à Cologne (1-0) et prochain adversaire du club anglais en Europa League.