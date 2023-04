Nice va accueillir Bâle à la française...

Dans : Europa Conference League.

Par Adrien Barbet

Ce jeudi 20 avril, l'OGC Nice reçoit le FC Bâle en quart de finale de l'UEFA Conference League. Un match qui est pour le moment présenté comme le plus important de la saison des Aiglons et qui sera encadré avec la plus grande vigilance pour éviter des débordements.

Dernier club français encore en lice dans une compétition européenne, l'OGC Nice rêve pour la première fois de son histoire d'intégrer le dernier carré d'une compétition européenne. Pour y arriver, il faudra s'imposer face au club suisse, tenu en échec 2-2 lors du match aller au Parc Saint-Jacques, notamment grâce à un doublé de Terem Moffi. Afin d'éviter des débordements qui ont déjà eu lieu lors de la réception de Cologne durant la phase de groupes de la Conference League, le préfet des Alpes-Maritimes a pris des mesures drastiques afin de limiter les affrontements entre les supporters français et les fans suisses.

Les supporters suisses très encadrés pour Nice-Bâle

Les supporters de Bâle seront interdits de circuler dans le centre-ville de Nice du mercredi 19 avril à 10 h, jusqu’au vendredi 21 à 20 h et l'entrée à l'Allianz Riviera sera fortement contrôlée. Les fumigènes, banderoles et drapeaux qui appellent à la provocation seront également bannis. Les fans du FCB ne pourront pas se balader autour du stade entre 18h et minuit, le jour de la rencontre. Des mesures imposées par le préfet des Alpes-Maritimes et probablement soutenues par l'UEFA qui ne souhaite pas revivre les événements du match Nice-Cologne qui ont fait 32 blessés dont 4 personnes hospitalisées. Des décisions habituelles pour les supporters français, mais pas toujours de mise pour les rencontres de Coupe d'Europe.

Alors que les Niçois sont distancés en Ligue 1 pour la course aux places européennes, l'ultime chance du Gym d'être encore présent sur la scène européenne la saison prochaine passe par une victoire en Conference League. En cas de succès contre Bâle, l'OGC Nice affrontera le vainqueur de la double confrontation entre la Fiorentina et Lech Poznan en demi-finale de la C4.