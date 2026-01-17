Mohamed Salah

CAN 2025 : Salah se rate, le Nigéria finit 3e

CAN 202517 janv. , 19:21
parEric Bethsy
Dans la petite finale de la CAN 2025, c'est le Nigéria qui s'est imposé. Les Super Eagles sont venus à bout de l'Egypte (0-0, 4-2 tab) au bout du suspense, et lors d'une séance de tirs au but marquée par les échecs des stars égyptiennes Mohamed Salah et Omar Marmoush. On attend maintenant la finale entre le Maroc et le Sénégal dimanche (20h).
Derniers commentaires

OM : Greenwood à l’Atlético pour 100 ME, c’est confirmé

La clauses de greewood c'est juste par principe mais pas valable juridiquement, en France les clause sont interdites,

L1 : Nice atomisé par Toulouse

Un club qui j’espère descendra en ligue 2!

Angers - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Je vais me servir un petit cointreau (avec modération)

Jonas Wind, le numéro 9 qui fait rêver l’OL

PAS de verdâtre à Lyon, oust^^.

OM : Aubameyang rétrogradé, ça sent le départ

En fait vous voulez voir partir tout le monde... Greeeenwoood, Rulli, Aubam, Hodjberg... Vous êtes vraiment une bande de rigolo ici

Loading