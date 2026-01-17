CAN 2025 : Salah se rate, le Nigéria finit 3e

Dans la petite finale de la CAN 2025, c'est le Nigéria qui s'est imposé. Les Super Eagles sont venus à bout de l'Egypte (0-0, 4-2 tab) au bout du suspense, et lors d'une séance de tirs au but marquée par les échecs des stars égyptiennes Mohamed Salah et Omar Marmoush. On attend maintenant la finale entre le Maroc et le Sénégal dimanche (20h).