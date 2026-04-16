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Manchester City officialise le départ de Bernardo Silva

Premier League16 avr. , 15:05
parClaude Dautel
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Dans un communiqué, Manchester City a confirmé le départ en fin de saison de Bernardo Silva.
« Manchester City confirme le départ de Bernardo Silva du club cet été. Le meneur de jeu portugais a rejoint City en 2017 et a depuis disputé 451 matchs au cours de ses neuf saisons glorieuses chez les Blues. La contribution de ce joueur de 31 ans à notre période de succès la plus longue et la plus durable est inestimable. À ce jour, il a remporté 19 trophées majeurs, dont six titres de Premier League, une Ligue des champions de l'UEFA, deux victoires en FA Cup, cinq succès en Carabao Cup, trois Community Shields, une Coupe du monde des clubs de la FIFA et une médaille de vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA, Bernardo ayant plus récemment mené le club à la victoire en Carabao Cup 2026 contre Arsenal (...) Il a récemment intégré le top 10 des joueurs ayant disputé le plus de matchs avec City, dépassant ainsi de nombreux autres anciens joueurs de renom, dont David Silva, Paul Power et Willie Donachie. Il restera à juste titre dans les mémoires comme l'un des meilleurs et des plus populaires joueurs de l'histoire de City », indique le club anglais dans un communiqué.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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