L'équipe de Pep Guardiola ouvre la porte à Arsenal
Manchester City secoué à Everton

Ang : Manchester City accroché, Arsenal peut croire au titre

Premier League04 mai , 23:02
parClaude Dautel
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Relégué à six points d'Arsenal, mais avec deux matchs en moins, Manchester City n'avait aucun droit à l'erreur ce lundi soir en déplacement à Everton. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour l'équipe de Pep Guardiola qui s'est contentée d'un nul (3-3) arraché dans les dernières secondes.
En effet, alors que les Cityzens pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score de superbe manière par Doku juste avant la pause (0-1, 43e), Everton se réveillait subitement en profitant, il faut le dire, d'une défense de Manchester City totalement à côté de la plaque. En l'espace d'un peu plus de dix minutes, les Toffees menaient 3 à 1 avec des buts signés Barry (68e et 80e) et O'Brien (71e) . Le coup était terrible pour les visiteurs, au point même que le parcage commençait à se vider quand Haaland réduisait rapidement le score (3-2, 83e).
Manchester City se ruait à l'assaut des buts de Pickford pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être, mais la défense d'Everton tenait le choc... du moins, jusqu'à la dernière seconde du temps additionnel, Doku égalisant d'une superbe frappe (3-3, 90e+7). Un score de parité qui ne fait pas les affaires de Manchester Ciy, puisqu'Arsenal est certain d'avoir deux points d'avance au classement, même si les Cityzens gagnent leur match en retard. Autrement dit, si les Gunners gagnent leurs trois derniers matchs de la saison, ils seront champions d'Angleterre, même si Manchester City gagne les quatre rencontres qu'il lui reste à disputer.

Premier League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
76352375672641
2
M. City
71342185693237
3
M. United
643518107634815
4
Liverpool
583517711594712
5
Aston Villa
58351771148444
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Ce banc pour la LDC, si on y va, ça risque d'être faiblard quand même.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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