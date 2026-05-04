Ang : Manchester City accroché, Arsenal peut croire au titre

Relégué à six points d'Arsenal, mais avec deux matchs en moins, Manchester City n'avait aucun droit à l'erreur ce lundi soir en déplacement à Everton. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour l'équipe de Pep Guardiola qui s'est contentée d'un nul (3-3) arraché dans les dernières secondes.

En effet, alors que les Cityzens pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score de superbe manière par Doku juste avant la pause (0-1, 43e), Everton se réveillait subitement en profitant, il faut le dire, d'une défense de Manchester City totalement à côté de la plaque. En l'espace d'un peu plus de dix minutes, les Toffees menaient 3 à 1 avec des buts signés Barry (68e et 80e) et O'Brien (71e) . Le coup était terrible pour les visiteurs, au point même que le parcage commençait à se vider quand Haaland réduisait rapidement le score (3-2, 83e).

Manchester City se ruait à l'assaut des buts de Pickford pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être, mais la défense d'Everton tenait le choc... du moins, jusqu'à la dernière seconde du temps additionnel, Doku égalisant d'une superbe frappe (3-3, 90e+7). Un score de parité qui ne fait pas les affaires de Manchester Ciy, puisqu'Arsenal est certain d'avoir deux points d'avance au classement, même si les Cityzens gagnent leur match en retard. Autrement dit, si les Gunners gagnent leurs trois derniers matchs de la saison, ils seront champions d'Angleterre, même si Manchester City gagne les quatre rencontres qu'il lui reste à disputer.