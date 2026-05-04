Ang : Chelsea encore humilié à Stamford Bridge

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

le pire c'est que moi je le vois a Liverpool, ca fait 1 mois environ que j'en parle a mon entourage, c'est une take que j'ai Pk ? 1) c'est le club préféré de sa mere parait il, j'avais lu un article ya 3 ou 4 ans qui disait ca 2) a Liverpool il serait la Superstar car ya pas vraiment de superstar la bas ni de réel concurrent a ses postes 3) comme c'est un bourbier en ce moment la bas ca pourra pas etre pire avec lui et donc reconstruire autour de lui 4) il peuvent payer 5) il me semble qu'ils l'avaient deja approcher quand il était chez nous Bref on verra ! Edit : j'ai trouvé mes sources, The télégraph Mai 2022, il avait dit "on a un peu parlé avec Liverpool mais pas trop, je leur ai parlé parce que c'est le club préféré de ma mere, ma mere adore liverpool, je ne sais pas pk il faudra lui demander"