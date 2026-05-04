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Ang : Chelsea encore humilié à Stamford Bridge

Premier League04 mai , 18:10
parClaude Dautel
1
En ce lundi férié en Angleterre, les supporters de Chelsea n'ont pas été gâtés. En effet, dans la course pour une place européenne, les Blues pensaient pouvoir prendre trois points et revenir à hauteur de Brentford, à la septième place. Mais, face à une formation de Nottingham Forest, pointée à la 16e place du classement, le club londonien a été battu sur le score sans appel de 3 à 1. Le seul rayon de soleil pour Chelsea sera venu du superbe but de Joao Pedro. Il reste encore la finale de la Cup, le 16 mai prochain contre Manchester City, pour espérer avoir un ticket pour l'Europa League.

Premier League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
76352375672641
2
M. City
70332175662937
3
M. United
643518107634815
4
Liverpool
583517711594712
5
Aston Villa
58351771148444
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Derniers commentaires

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

Meme Lepaul en 9 serait meilleur et j'assume !

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

je le vois meme pas sur le banc, la suceuse DD doit s'inspirer du PSG et du Real et construire sans lui ! entre Dembele, Olise, Doué, Barcola, Cherki, on a largement de quoi faire sans lui et faire MIEUX

L'OM dirigé par « des réseaux extra-sportifs », McCourt sous influence

En attendant Zeroual et ses potes vous ont bien prévenu. Vous avez préféré suivre votre demi Dieu Don Pablo qui a semé pendant 5 ans ce que vous recoltez aujourd'hui.

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

Déjà en équipe de France a part ailier gauche je le vois pas titulaire. Démbélé et olise passe devant.

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

le pire c'est que moi je le vois a Liverpool, ca fait 1 mois environ que j'en parle a mon entourage, c'est une take que j'ai Pk ? 1) c'est le club préféré de sa mere parait il, j'avais lu un article ya 3 ou 4 ans qui disait ca 2) a Liverpool il serait la Superstar car ya pas vraiment de superstar la bas ni de réel concurrent a ses postes 3) comme c'est un bourbier en ce moment la bas ca pourra pas etre pire avec lui et donc reconstruire autour de lui 4) il peuvent payer 5) il me semble qu'ils l'avaient deja approcher quand il était chez nous Bref on verra ! Edit : j'ai trouvé mes sources, The télégraph Mai 2022, il avait dit "on a un peu parlé avec Liverpool mais pas trop, je leur ai parlé parce que c'est le club préféré de ma mere, ma mere adore liverpool, je ne sais pas pk il faudra lui demander"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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