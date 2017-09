CdM : L'Italie veut changer la règle pour se qualifier d'office ou presque

Dans : Mondial 2018.

L'Italie se sait en danger dans la course au Mondial 2018 après sa défaite en Espagne, même si Gianluigi Buffon et ses coéquipiers pourront éventuellement passer par les barrages. Et pour le président de la Fédération italienne de football, l'absence de la Squadra Azzurra en Russie serait un cataclysme presque scandaleux. C'est pour cela que ce mardi, il réclame que la FIFA tienne désormais compte du passé historique des sélections nationales lors des qualifications pour le Mondial. Rien que ça.

« Ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 serait apocalyptique. J’ai parlé à Gianni Infantino (Ndlr : le patron de la FIFA) d’une refonte du système de qualification. C’est injuste que ce système ne tienne pas compte des quatre titres mondiaux gagnés par l’Italie, cela va contre l'histoire. La FIFA travaillera bientôt sur ce sujet », a précisé Carlo Tavecchio à l’agence Reuters. Pour l’instant, l’instance mondiale du football n’a pas confirmé être lancée dans une phase de refonte du système des qualifications pour le Mondial, lequel fait déjà la part belle aux grandes nations européennes.