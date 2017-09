CdM 2018 : La Belgique se qualifie pour le Mondial en Russie

Dans : Mondial 2018, Foot Europeen.

Le Pirée, Georgios Karaiskakis Stadium.

La Belgique bat la Grèce : 1 à 2.

Buts : Zeca (73e) pour la Grèce ; Vertonghen (70e) et Lukaku (75e) pour la Belgique.

Avec ce succès, la Belgique est d'ores et déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 avec ses 22 points en tête du Groupe H, soit huit d'avance sur le second, la Bosnie, à deux journées de la fin des éliminatoires. La Belgique est le sixième pays qualifié, le premier de la zone Europe, après la Russie, le Brésil, le Mexique, l'Iran et le Japon.