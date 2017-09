CdM 2018 : Avec un grand Isco, l'Espagne écrase l'Italie

Dans : Mondial 2018, Liga, Serie A.

Ce samedi soir, le choc du Groupe G des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 a été à sens unique. Dans un Santiago-Bernabéu tout de rouge vêtu, l'Espagne a effectivement dominé l'Italie de la tête et des épaules (3-0). Grâce à un doublé d'Isco, avec un coup-franc direct (13e) et une frappe croisée à l'entrée de la surface (40e), et à un but final de Morata (77e), la Roja s'empare de la tête du groupe avec trois points d'avance sur la Squadra Azzurra.