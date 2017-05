Vidéo : Romain Alessandrini empile les buts avec L.A en MLS

Dans : Video, Photo/Video, Foot Mondial.

A l’heure où la saison se termine en France, la Major League Soccer bat son plein et Romain Alessandrini en est l’une des attractions. L’ailier français a inscrit un doublé dans la nuit de dimanche à lundi, sur le terrain des New York Red Bulls, pour déjà atteindre la barre des six réalisations en championnat nord-américain. En deux minutes, d’un coup-franc excentré puis d’une reprise sur un centre en retrait, l’ancien marseillais et rennais a assommé la formation de Big Apple pour un succès final (1-3). Alessandrini réalise ainsi le deuxième meilleur début de saison d’une recrue dans l’histoire de la franchise de L.A derrière le légendaire Landon Donovan.