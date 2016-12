Metz : Hinschberger veut voir autre chose en 2017

Dans : Metz, Ligue 1.

Philippe Hinschberger, entraîneur de Metz, après le nul à Guingamp (2-2) : « Ce match est à nouveau frustrant. Sur la première période, je trouve qu'il ne s'est pas passé grand-chose pour nous défensivement. On a plutôt bien contrôlé Guingamp qui ne s'est pas procuré une occasion même si on n'en a pas eu beaucoup. En menant 1-0, on a plutôt géré et même trop dans le dernier quart d'heure de la première période. On a oublié de jouer et la deuxième mi-temps était à l'image de la fin de première. On est cueillis à froid et ce but sur corner est évitable si on est plus attentifs. Après, on est retombés dans nos vieux démons. Quand on encaisse deux buts par match, c'est compliqué de gagner. L'investissement des garçons a été total ce soir même si je ne comprends pas trop pourquoi on a attendu les cinq ou six dernières minutes pour s'emballer. On a jeté nos forces dans la bataille, on a été récompensés par un point. La place de barragiste est logique par rapport aux trois derniers mois, on est encore en vie parce qu'on a pris treize points en sept rencontres en début de saison. Dix-neuf points à la trêve, ça ne suffit pas, il faudra faire mieux en deuxième partie de saison ».