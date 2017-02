DFCO : Dijon s'est fait « entuber » contre l'OL lance Balmont

Dans : Dijon, OL, Ligue 1.

Florent Balmont, milieu de Dijon, après la défaite à Lyon (4-2) : « Le problème est que Dijon est un club qui monte, un promu, et on se fait entuber à chaque match. C'est Lyon, c'est Saint-Etienne, c'est Lorient et un penalty dans les dix dernières minutes. Le problème est là... Ce sont les gros clubs pour qui on va siffler facilement et les petits pour eux c'est facile. Baptiste Reynet avait le ballon facilement. Qu'est-ce qu'on va siffler un penalty comme ça ? Ça fatigue. Comme nous ne gueulons pas dans notre petit club gentil, tout le monde est zen. Il y a des clubs plus costauds, ça râle et on fait un peu plus attention. C'est comme ça. Cette fois, j'en ai marre. À chaque fois à l'extérieur, nous subissons ça... Si on veut que l'on descende en L2, il faut le dire », a-t-il déclaré sur La Nouvelle République.