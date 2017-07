Caen : Magouilles autour de Karamoh ? Malherbe menace !

Dans : SMC, Mercato, Ligue 1.

Le Stade Malherbe de Caen est sérieusement monté dans les tours ce samedi concernant l'avenir de Yann Karamoh. Alors que le jeune joueur formé à Caen suscite de nombreuses rumeurs, le club normand a mis les choses au point. Car même si Karamoh n'a plus qu'un an de contrat avec Malherbe, et refuse de prolonger, les dirigeants calvadosiens ne laisseront pas faire ceux qui voudraient détourner le jeune footballeur du droit chemin. Et le SMC menace même de procès certains intermédiaires et clubs qui voudraient jouer avec le feu...et les règles de la FIFA.

« La presse a fait écho ces dernières semaines de différentes rumeurs concernant Yann Karamoh. Pis, il est aujourd'hui fait état, via certains intermédiaires, d'accords de principe entre le joueur et certains clubs. Le Stade Malherbe Caen souhaite donc apporter les précisions suivantes : Yann Karamoh, arrivé au sein du club à l'âge de treize ans, est sous contrat avec le SMC qui souhaite le conserver, comme en témoignent les nombreuses propositions de renouvellement de contrat qui lui ont été faites. Les manœuvres qui s'opèrent actuellement autour du joueur sont strictement interdites et sanctionnées par le règlement de la FIFA du statut et du transfert des joueurs (article 18, alinéas 1 et 3). En conséquence, et en dépit de l'agitation de certains acteurs dans ce dossier, nous prendrons les mesures qui s'imposent contre toute personne ou institution qui manquerait à ce règlement », prévient le Stade Malherbe de Caen sans jamais citer qui est visé.