Caen : Enfin un point à l'extérieur, et ça va compter

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande, entraîneur de Caen, après le nul à Bastia (1-1) : « On a pris un point à l'extérieur, c'est toujours intéressant. Un peu de regrets par rapport à ce qu'on a proposé en seconde mi-temps. Sur la première mi-temps, Bastia aurait pu en marquer un de plus. Ce que j'ai vu de notre côté en seconde mi-temps m'a beaucoup plu. On a des regrets, tant mieux, il faut se servir de cela. Il faut aller chercher des points partout. Je pense que ce point va compter. On a un match en retard contre Nancy aussi, même s'il n'est pas dit qu'on le gagne. Mais on va garder un côté positif. Faut prendre aussi le temps de bien analyser les choses. Ce qui me plait c'est que les joueurs à la fin du match sont déçus de ne prendre qu'un point à l'extérieur. Quand on est menés un à zéro et qu'on met un but juste avant la mi-temps c'est sûr que ça change tout. Il ne faut pas être en réaction et attendre qu'un élément positif nous fasse changer d'attitude. C'était difficile pour les deux équipes aujourd'hui. Le terrain était compliqué. On savait déjà, et on a bien senti pendant le match que s'il y avait un joueur qui pouvait nous poser des problèmes, c'est Saint-Maximin ».