Strasbourg : Une victoire historique et une grosse conséquence en Ligue 1

Ce serait parfait
la porte se refermera vite
Je vois que tu es complètement à la ramasse. Malick Fofana a 21 ans... pas 31 ans ! De plus... nous ne sommes plus dans les années 80-90 ! ^^ D'ailleurs, si tu veux savoir, il a repris l'entrainement. ^^
Oui bravo aux Alsaciens, c'est un club qui ne sait pas venté vouloir gagner cette Coup Européenne (pas comme certain) qui vont tout avaler puis finisse par une indigestion ou élimination en 1/8 contre un club modeste
Toujours Il faut savoir quand même qu'il n'y a pas que Foot01 et le-footeux-lucide dans la vie et que l'on peut être occupé par autre chose. ceci étant dit en tout bien tout honneur
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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🚨 𝗥𝗖 𝗟𝗘𝗡𝗦 🆚 𝗙𝗖 𝗡𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦, 𝗟𝗘 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗𝗜 𝟴 𝗠𝗔𝗜 ! 📅 La Ligue devrait avancer le match Lens-Nantes afin d'aménager le calendrier du championnat suite à la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions. (Communiqué @LFPfr)