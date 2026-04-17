ICONSPORT_364422_0281

Strasbourg : Une victoire historique et une grosse conséquence en Ligue 1

RCSA17 avr. , 11:40
parNathan Hanini
5
Ce jeudi soir, le Racing Club de Strasbourg a réalisé un exploit du côté de la Meinau. Le club alsacien s’est largement imposé (4-0) face à Mayence dans le cadre du quart de finale retour de Conférence League. Une victoire qui a des conséquences sur la totalité du championnat de Ligue 1.
Strasbourg l’a fait ! Battus 2-0 lors du match aller à Mayence, les hommes de Gary O’Neil ont renversé la vapeur face à la formation de Bundesliga ce jeudi soir en Conférence League. Pour la première fois de son histoire, la formation alsacienne va vivre un dernier carré d’une coupe d’Europe. Le RCSA fera face aux Espagnols du Rayo Vallecano. Cependant, cette qualification de Strasbourg pour les demi-finales a des conséquences directes sur la programmation des matchs de Ligue 1. La double confrontation contre le Rayo Vallecano est prévue le 30 avril pour le match aller et le 7 mai concernant le match retour.

Une victoire aux conséquences pour la Ligue 1

Deux jours après sa demi-finale retour, le RCSA doit se déplacer à Angers dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Une journée habituellement disputée sous forme de multiplex. Selon les informations de RMC, la date de cette 33e journée va donc évoluer et l’entièreté du multiplex aura lieu le dimanche soir soit le 10 mai afin de laisser un jour de repos de plus au club alsacien. Seule exception, la rencontre entre le RC Lens et le FC Nantes devrait être avancée au vendredi 8 mai. Conséquence du report en premier lieu du choc entre les Artésiens et le PSG qui doit se dérouler le 13 mai prochain.
De plus, la cérémonie des trophées UNFP sera également reportée. Initialement prévue le dimanche 10 mai, la nouvelle date n’est pas encore connue et la LFP devrait communiquer dans les prochaines heures selon RMC. Un calendrier chamboulé pour cette fin de saison. Strasbourg est également encore en lice en Coupe de France. La demi-finale aura lieu le 22 avril prochain face à l’OGC Nice.

Lire aussi

CL : Strasbourg renverse Mayence dans un quart complètement fouCL : Strasbourg renverse Mayence dans un quart complètement fou
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_360352_0149
PSG

Le PSG prépare une grande purge chez ses Titis

L'ASSE négocie pour garder Lucas Stassin
OL

OL : Stassin à Lyon, la réponse est tombée

Khvicha Kvaratskhelia vers un record
PSG

PSG : Kvaratskhelia refuse de trahir Paris

ICONSPORT_281779_0060
OM

L'OM fait une offre pour cette pépite marocaine

Fil Info

17 avr. , 13:20
Le PSG prépare une grande purge chez ses Titis
17 avr. , 13:00
OL : Stassin à Lyon, la réponse est tombée
17 avr. , 12:40
PSG : Kvaratskhelia refuse de trahir Paris
17 avr. , 12:20
L'OM fait une offre pour cette pépite marocaine
17 avr. , 12:00
OL : Thomas Kristensen ouvre la porte à Lyon
17 avr. , 11:20
La Ligue 1 fait interdire le partage des abonnements par Spliiit
17 avr. , 11:00
OM : Un duel Benatia-Giuntoli à l'AC Milan !
17 avr. , 10:30
OL : Tagliafico écarté jusqu'à la fin de saison ?
17 avr. , 10:00
Lens : Pierre Sage n'a toujours pas digéré le KO

Derniers commentaires

OL : Tagliafico écarté jusqu'à la fin de saison ?

Ce serait parfait

OL : Thomas Kristensen ouvre la porte à Lyon

la porte se refermera vite

OM : Mason Greenwood vendu 150 ME, elle confirme

Je vois que tu es complètement à la ramasse. Malick Fofana a 21 ans... pas 31 ans ! De plus... nous ne sommes plus dans les années 80-90 ! ^^ D'ailleurs, si tu veux savoir, il a repris l'entrainement. ^^

Strasbourg : Une victoire historique et une grosse conséquence en Ligue 1

Oui bravo aux Alsaciens, c'est un club qui ne sait pas venté vouloir gagner cette Coup Européenne (pas comme certain) qui vont tout avaler puis finisse par une indigestion ou élimination en 1/8 contre un club modeste

Strasbourg : Une victoire historique et une grosse conséquence en Ligue 1

Toujours Il faut savoir quand même qu'il n'y a pas que Foot01 et le-footeux-lucide dans la vie et que l'on peut être occupé par autre chose. ceci étant dit en tout bien tout honneur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading