Strasbourg : Une victoire historique et une grosse conséquence en Ligue 1

Ce jeudi soir, le Racing Club de Strasbourg a réalisé un exploit du côté de la Meinau. Le club alsacien s’est largement imposé (4-0) face à Mayence dans le cadre du quart de finale retour de Conférence League. Une victoire qui a des conséquences sur la totalité du championnat de Ligue 1.

Strasbourg l’a fait ! Battus 2-0 lors du match aller à Mayence, les hommes de Gary O’Neil ont renversé la vapeur face à la formation de Bundesliga ce jeudi soir en Conférence League. Pour la première fois de son histoire, la formation alsacienne va vivre un dernier carré d’une coupe d’Europe. Le RCSA fera face aux Espagnols du Rayo Vallecano. Cependant, cette qualification de Strasbourg pour les demi-finales a des conséquences directes sur la programmation des matchs de Ligue 1. La double confrontation contre le Rayo Vallecano est prévue le 30 avril pour le match aller et le 7 mai concernant le match retour.

Une victoire aux conséquences pour la Ligue 1

Deux jours après sa demi-finale retour, le RCSA doit se déplacer à Angers dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Une journée habituellement disputée sous forme de multiplex. Selon les informations de RMC, la date de cette 33e journée va donc évoluer et l’entièreté du multiplex aura lieu le dimanche soir soit le 10 mai afin de laisser un jour de repos de plus au club alsacien. Seule exception, la rencontre entre le RC Lens et le FC Nantes devrait être avancée au vendredi 8 mai. Conséquence du report en premier lieu du choc entre les Artésiens et le PSG qui doit se dérouler le 13 mai prochain.

De plus, la cérémonie des trophées UNFP sera également reportée. Initialement prévue le dimanche 10 mai, la nouvelle date n’est pas encore connue et la LFP devrait communiquer dans les prochaines heures selon RMC. Un calendrier chamboulé pour cette fin de saison. Strasbourg est également encore en lice en Coupe de France. La demi-finale aura lieu le 22 avril prochain face à l’OGC Nice.