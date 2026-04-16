CL : Strasbourg renverse Mayence dans un quart complètement fou

Quart de finale retour de la Conférence League :

Stade de La Meinau.

Strasbourg - Mayence : 4-0 (0-2 à l'aller).

Buts : Nanasi (26e), Ouattara (35e), Enciso (69e), Emegha (74e) pour Strasbourg.

Complètement déchaîné devant son public de La Meinau, le Racing Club de Strasbourg a renversé Mayence dans un match fou (4-0) pour se qualifier en demi-finales de la Conférence League.

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Une semaine après avoir été balayé 0-2 à l’aller en Allemagne, Strasbourg voulait se racheter devant son public. Ce qui allait être le cas dès le début du match. Puisqu’après une première grosse occasion de Diego Moreira bien repoussée par Batz (25e), le RCSA ouvrait logiquement la marque ! Lancé sur le côté gauche par Enciso suite à un corner, Chilwell centrait à ras-de-terre sur Nanasi, qui marquait d’un tir du droit au premier poteau (1-0 à la 26e). Après avoir refait une partie de son retard, le Racing poussait pour revenir et faisait à nouveau craquer Mayence ! Au terme d’une belle action collective, Enciso déposait un centre depuis le côté droit sur Ouattara, qui concluait d’une tête puissante à bout portant (2-0 à la 35e). En feu, Strasbourg était même tout proche de passer devant avec Ouattara (38e) ou Enciso (41e), mais Batz s’interposait pour laisser un espoir à son équipe allemande jusqu’à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le Racing continuait de pousser pour faire la différence. Touché à une cheville, Barco obtenait un penalty après l’heure de jeu en provoquant une faute de Kohr dans la surface allemande (64e). Une offrande que le capitaine entrant Emegha ne saisissait pas sachant qu’il envoyait un tir trop mou sur Batz (66e). Malgré ce contretemps, le RCSA ne baissait pas les bras et finissait par trouver la faille ! Après un bon travail sur le côté droit, Godo servait dans l’axe Enciso, qui n’avait plus qu’à conclure dans la cage vide (3-0 à la 69e). Le but de la libération puisque dans la foulée, l’attaquant paraguayen réalisait un véritable festival dans la défense de Mayence avant de centrer sur Emegha, qui se rachetait en marquant d’une tête décroisée (4-0 à la 74e). La fin du match était beaucoup plus calme et Strasbourg se dirigeait tranquillement vers une large victoire 4-0, synonyme de qualification !

Grâce à un match retour de folie (4-2 au cumulé), Strasbourg se qualifie donc pour la première fois de son histoire en demi-finales d’une Coupe d’Europe. Les 30 avril et 7 mai prochains, le Racing de Gary O'Neil défiera le club espagnol du Rayo Vallecano dans le dernier carré de la Conférence League. Une très bonne nouvelle pour le football français, qui aura donc deux représentants en demies des Coupes d’Europe, avec le PSG en Ligue des Champions.