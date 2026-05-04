Rennes veut aligner Samba contre Marseille
Brice Samba suspendu contre l'OM ?

Suspendu contre l'OM, Rennes veut l'annulation du carton de Samba

Rennes04 mai , 20:00
parClaude Dautel
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Brice Samba a pris un carton jaune dimanche contre l'OL suite à l'action qui a donné le penalty à Lyon. Le club breton et son gardien de but veulent faire annuler cet avertissement, lequel privera Brice Samba du déplacement à Marseille.
Sur une action de jeu confuse, mais qui justifiait parfaitement un penalty pour l'Olympique Lyonnais, Clément Turpin a mis un avertissement au gardien de but rennais, et pas à Mousa Tamari, impliqué sur l'action. Cependant, petite cause, grands effets, cette sanction vaudra à Brice Samba d'être suspendu lors du dernier match de la saison, ce sera au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille. Après la rencontre, le portier rennais était remonté contre Monsieur Turpin. « Je n’ai pas du tout contesté non plus, je lui dis simplement que je n’ai pas touché le Lyonnais, je ne l’ai même pas senti. Je ne sais pas si le club va faire appel, mais ça fait ch… On voit bien sur les images, je fais tout mon possible pour éviter l’attaquant. Il a peut-être choisi la facilité en mettant le carton jaune au gardien, mais j’espère que ça va être revu, et si la Ligue pouvait me l’enlever, ce serait bien », confiait Brice Samba dans Ouest-France.
Ce lundi soir, François Rauzy, journaliste à Ici Armorique, annonce que le Stade Rennais « va tenter de faire annuler auprès de la commission de discipline le jaune reçu par Brice Samba hier et qui le prive potentiellement du match à Marseille en J34. » Il est vrai que pour le club breton, la présence de Samba au Vélodrome est décisive, car le club breton a fait le choix de laisser partir Gauthier Gallon lors du mercato d'hiver, préférant mettre sur le banc de touche ses gardiens du centre de formation. Une décision qui pourrait contraindre Franck Haise à lancer un jeune portier dans l'ambiance hostile du Vélodrome alors que Rennes doit encore assurer sa qualification européenne. C'est ce mercredi que la commission de discipline de la LFP se penchera sur ce dossier.
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Derniers commentaires

L’OM privé de C1, McCourt pique sa crise

Ha oui quand même "le.meilleur club en europe" cest un grand connaisseur le riri😅 Jene sais pas ce qu'ont lui a vendu en achetant Marseille mais il se fait bien pigeonner 🤣🤣

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Pour moi on est toujours sur du 50 50, Paris a l’avantage au score mais le Bayern est chez lui.

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J espere bien que vous serez là.. aucun club n amuse aussi bien la galerie que le vôtre. A part peu etre les chiens verts.. et encore pas sûr.

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Ahh ces ricains...c'est quelque chose quand même ! Toujours à l'ouest et dans le déni de tout, ridicules! C'était pas des cowboys déjà qui ont fait de bordeaux ce qu'il est devenu!?? Les textor , mc court, ... Élevés à la trump . Des mythos! À l'OM aucune institution, de staff fort , à l'image d'un Longoria président avant tout salarié qui n'était là principalement que pour fabriquer 25 transferts/transactions pour ses commissions personnelles... Mais disant vouloir de la stabilité depuis des années. 🤦. On voit l'amour du club et même des joueurs aujourd'hui qui n'ont que des envies d'ailleurs

Suspendu contre l'OM, Rennes veut l'annulation du carton de Samba

Alors zut ils veulent le beurre et l argent du beurre .turpin les a bien arrangé en se soit disant trompant de fautif et en ne mettant pas rouge a al tamari.et la ils veulent faire sauter le jaune comme s il ne s etait rien passé. Et puis avec ou samba ca changera pas grand chose il est nul!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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