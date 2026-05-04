Suspendu contre l'OM, Rennes veut l'annulation du carton de Samba

Brice Samba a pris un carton jaune dimanche contre l'OL suite à l'action qui a donné le penalty à Lyon. Le club breton et son gardien de but veulent faire annuler cet avertissement, lequel privera Brice Samba du déplacement à Marseille.

Sur une action de jeu confuse, mais qui justifiait parfaitement un penalty pour l'Olympique Lyonnais, Clément Turpin a mis un avertissement au gardien de but rennais, et pas à Mousa Tamari, impliqué sur l'action. Cependant, petite cause, grands effets, cette sanction vaudra à Brice Samba d'être suspendu lors du dernier match de la saison, ce sera au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille. Après la rencontre, le portier rennais était remonté contre Monsieur Turpin. « Je n’ai pas du tout contesté non plus, je lui dis simplement que je n’ai pas touché le Lyonnais, je ne l’ai même pas senti. Je ne sais pas si le club va faire appel, mais ça fait ch… On voit bien sur les images, je fais tout mon possible pour éviter l’attaquant. Il a peut-être choisi la facilité en mettant le carton jaune au gardien, mais j’espère que ça va être revu, et si la Ligue pouvait me l’enlever, ce serait bien », confiait Brice Samba dans Ouest-France.

Ce lundi soir, François Rauzy, journaliste à Ici Armorique, annonce que le Stade Rennais « va tenter de faire annuler auprès de la commission de discipline le jaune reçu par Brice Samba hier et qui le prive potentiellement du match à Marseille en J34. » Il est vrai que pour le club breton, la présence de Samba au Vélodrome est décisive, car le club breton a fait le choix de laisser partir Gauthier Gallon lors du mercato d'hiver, préférant mettre sur le banc de touche ses gardiens du centre de formation. Une décision qui pourrait contraindre Franck Haise à lancer un jeune portier dans l'ambiance hostile du Vélodrome alors que Rennes doit encore assurer sa qualification européenne. C'est ce mercredi que la commission de discipline de la LFP se penchera sur ce dossier.