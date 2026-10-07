Le PSG vend le futur Pacho pour 10 ME, quelle erreur

A l’été 2024, le PSG s’est séparé de Joane Gadou pour 10 millions d’euros. Le défenseur français de 19 ans s’impose aujourd’hui comme le taulier du Borussia Dortmund.
Le Paris Saint-Germain a passé son été à chercher le défenseur parfait pour doubler les postes de Marquinhos et de Willian Pacho, sans jamais le trouver. Le club de la capitale est donc reparti pour une saison avec Lucas Hernandez, Illya Zabarnyi et Lucas Beraldo pour suppléer les deux titulaires de Luis Enrique en défense centrale et va prier pour qu’il ne leur arrive à rien. Le PSG peut nourrir de gros regrets comme le raconte Bild en ce milieu de semaine.
Et pour cause, le double champion d’Europe en titre avait sans doute le futur Pacho dans son effectif… mais a décidé de le vendre il y a deux ans pour seulement 10 millions d’euros. Le journal allemand fait effectivement un focus sur Joane Gadou, défenseur central français de 19 ans qui fait aujourd’hui les beaux jours du Borussia Dortmund. Le natif d’Aubervilliers a quitté le PSG pour rejoindre le RB Leipzig en 2024. La raison selon le média allemand ? Son envie de goûter au plus haut niveau le plus vite possible alors que l’avenir était bouché derrière Pacho et Marquinhos au PSG à ses yeux.
Joane Gadou, le grand regret du PSG
Son choix a été payant car un an après une belle saison à Leipzig, le Borussia Dortmund l’a recruté pour 20 millions d’euros. Joane Gadou est aujourd’hui le patron de la défense du BVB, où il a été titulaire lors de chaque match de Bundesliga
depuis le début de la saison. Nommé parmi les candidats pour le Golden Boy, Joane Gadou laisse de très gros regrets au sein du Paris Saint-Germain selon Bild. Le club de la capitale a conscience d’avoir laissé filer le profil type du joueur qu’il cherchait cet été pour pousser Pacho et Marquinhos dans leurs retranchements. Que de regrets…