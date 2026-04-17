ICONSPORT_360352_0149

Le PSG prépare une grande purge chez ses Titis

PSG17 avr. , 13:20
parNathan Hanini
0
Ce vendredi à partir de 18h45, le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid dans le cadre des demi-finales de la Youth League. Le club parisien veut s’offrir une place en finale face aux vainqueurs de Benfica-Bruges. Mais le club de la capitale pourra-t-il retenir ses jeunes pousses cet été ?
C'est un moment important dans la saison du Paris Saint-Germain qui va se dérouler ce vendredi en fin d'après-midi (18h45). Après avoir éliminé Villarreal en quart de finale, l’équipe U19 des Parisiens affronte le Real Madrid en demi-finale de la Youth League. Les jeunes titis parisiens ont le souhait de se hisser en finale dix ans après celle de 2016 perdue face à Chelsea (2-1). Mais, la majorité des jeunes de l’effectif du club de la capitale ne sera plus là la saison prochaine. C’est ce que révèle le journal l’Équipe ce vendredi.

Le PSG va-t-il garder ses jeunes ?

Le quotidien sportif français fait état de la situation de l’équipe U19 et des difficultés par la suite à passer le palier pour rejoindre l’équipe première. « Sur les vingt joueurs présents, moins de la moitié sera encore là l'an prochain, » écrit l’Équipe. Cette saison, seuls quatre d’entre eux comptent une apparition avec le groupe professionnel en compétition (Quentin Ndjantou, Noah Nsoki, David Boly et Mathis Jangeal). « Forcément, on a envie de réussir au PSG, son club de cœur, mais le "gap" est tellement grand avec l'équipe seniors. Soit, tu as la chance et le talent de Warren, soit tu dois faire un choix différent, » explique Alec Georgen dans le journal l’Équipe. Le défenseur de l’USL Dunkerque a vécu la même situation en 2016 après la finale de la Youth League.
Cet été, sept joueurs de l’effectif U19 sont pressentis sur le départ et neuf sont encore en réflexion. Le quotidien français précise que la récente acquisition du club belge d’Eupen en Belgique par QSI pourrait faciliter les choses. Les titis parisiens ont désormais une première porte de sortie pour acquérir rapidement du temps de jeu tout en restant dans le giron du club de la capitale. Le plus important pour ces jeunes joueurs, c’est le temps de jeu. Sous la houlette de Luis Enrique, quelques joueurs issus du centre de formation ont su saisir leur chance avec l’équipe première. Mais, le chemin est encore long pour certains.

Lire aussi

TV : PSG - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?TV : PSG - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
0
Articles Recommandés
L'ASSE négocie pour garder Lucas Stassin
OL

OL : Stassin à Lyon, la réponse est tombée

Khvicha Kvaratskhelia vers un record
PSG

PSG : Kvaratskhelia refuse de trahir Paris

ICONSPORT_281779_0060
OM

L'OM fait une offre pour cette pépite marocaine

L'OL pense à Thomas Kristensen
OL

OL : Thomas Kristensen ouvre la porte à Lyon

Fil Info

17 avr. , 13:00
OL : Stassin à Lyon, la réponse est tombée
17 avr. , 12:40
PSG : Kvaratskhelia refuse de trahir Paris
17 avr. , 12:20
L'OM fait une offre pour cette pépite marocaine
17 avr. , 12:00
OL : Thomas Kristensen ouvre la porte à Lyon
17 avr. , 11:40
Strasbourg : Une victoire historique et une grosse conséquence en Ligue 1
17 avr. , 11:20
La Ligue 1 fait interdire le partage des abonnements par Spliiit
17 avr. , 11:00
OM : Un duel Benatia-Giuntoli à l'AC Milan !
17 avr. , 10:30
OL : Tagliafico écarté jusqu'à la fin de saison ?
17 avr. , 10:00
Lens : Pierre Sage n'a toujours pas digéré le KO

Derniers commentaires

OL : Tagliafico écarté jusqu'à la fin de saison ?

Ce serait parfait

OL : Thomas Kristensen ouvre la porte à Lyon

la porte se refermera vite

OM : Mason Greenwood vendu 150 ME, elle confirme

Je vois que tu es complètement à la ramasse. Malick Fofana a 21 ans... pas 31 ans ! De plus... nous ne sommes plus dans les années 80-90 ! ^^ D'ailleurs, si tu veux savoir, il a repris l'entrainement. ^^

Strasbourg : Une victoire historique et une grosse conséquence en Ligue 1

Oui bravo aux Alsaciens, c'est un club qui ne sait pas venté vouloir gagner cette Coup Européenne (pas comme certain) qui vont tout avaler puis finisse par une indigestion ou élimination en 1/8 contre un club modeste

Strasbourg : Une victoire historique et une grosse conséquence en Ligue 1

Toujours Il faut savoir quand même qu'il n'y a pas que Foot01 et le-footeux-lucide dans la vie et que l'on peut être occupé par autre chose. ceci étant dit en tout bien tout honneur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading