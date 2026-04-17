Le PSG prépare une grande purge chez ses Titis

Ce vendredi à partir de 18h45, le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid dans le cadre des demi-finales de la Youth League. Le club parisien veut s’offrir une place en finale face aux vainqueurs de Benfica-Bruges. Mais le club de la capitale pourra-t-il retenir ses jeunes pousses cet été ?

l’Équipe ce vendredi. C'est un moment important dans la saison du Paris Saint-Germain qui va se dérouler ce vendredi en fin d'après-midi (18h45). Après avoir éliminé Villarreal en quart de finale, l’équipe U19 des Parisiens affronte le Real Madrid en demi-finale de la Youth League . Les jeunes titis parisiens ont le souhait de se hisser en finale dix ans après celle de 2016 perdue face à Chelsea (2-1). Mais, la majorité des jeunes de l’effectif du club de la capitale ne sera plus là la saison prochaine. C’est ce que révèle le journalce vendredi.

Le PSG va-t-il garder ses jeunes ?

Le quotidien sportif français fait état de la situation de l’équipe U19 et des difficultés par la suite à passer le palier pour rejoindre l’équipe première. « Sur les vingt joueurs présents, moins de la moitié sera encore là l'an prochain, » écrit l’Équipe. Cette saison, seuls quatre d’entre eux comptent une apparition avec le groupe professionnel en compétition (Quentin Ndjantou, Noah Nsoki, David Boly et Mathis Jangeal). « Forcément, on a envie de réussir au PSG, son club de cœur, mais le "gap" est tellement grand avec l'équipe seniors. Soit, tu as la chance et le talent de Warren, soit tu dois faire un choix différent, » explique Alec Georgen dans le journal l’Équipe. Le défenseur de l’USL Dunkerque a vécu la même situation en 2016 après la finale de la Youth League.

Cet été, sept joueurs de l’effectif U19 sont pressentis sur le départ et neuf sont encore en réflexion. Le quotidien français précise que la récente acquisition du club belge d’Eupen en Belgique par QSI pourrait faciliter les choses. Les titis parisiens ont désormais une première porte de sortie pour acquérir rapidement du temps de jeu tout en restant dans le giron du club de la capitale. Le plus important pour ces jeunes joueurs, c’est le temps de jeu. Sous la houlette de Luis Enrique, quelques joueurs issus du centre de formation ont su saisir leur chance avec l’équipe première. Mais, le chemin est encore long pour certains.