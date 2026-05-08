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Fabian Ruiz

Annoncé cramé, il envoie le PSG en finale

PSG08 mai , 11:00
parQuentin Mallet
0
Titularisé lors du match retour des demi-finales de Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich, Fabian Ruiz a dissipé tous les doutes qui pouvaient exister au sujet de sa condition physique.
La saison dernière, le Paris Saint-Germain est allé chercher la première Ligue des champions de son histoire en écrasant l'Inter Milan (5-0) à l'Allianz Arena. C'est dans ce même stade que les hommes de Luis Enrique ont obtenu, un peu moins d'un an plus tard, leur billet pour une nouvelle finale. Ce mercredi soir, un match nul (1-1) leur a suffi, eux qui comptaient un but d'avance après le match aller historique (5-4).
Pour cette rencontre en terres bavaroises, l'entraîneur parisien a décidé d'aligner Fabian Ruiz d'entrée de jeu au milieu de terrain, profitant sans doute du replacement de Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit de la défense à cause du forfait d'Achraf Hakimi. Et si certains doutaient de la forme physique de l'international espagnol, ce dernier a mis tout le monde d'accord.

Fabian Ruiz a rassuré tout le monde

Il n'a d'ailleurs pas fallu très longtemps à Fabian Ruiz pour montrer à tous les observateurs parisiens qu'il avait aussi bien le niveau que la capacité physique pour tenir l'exigence d'une telle rencontre. Auteur d'une ouverture remarquable qui a mené au but de Khvicha Kvaratskhelia dès la 3e minute de jeu, Fabian Ruiz a été « tactiquement d'une richesse énorme », indique L'Equipe. Sa condition physique n'est plus un sujet pour le staff parisien, lequel est désormais convaincu que l'Espagnol peut terminer la saison à son meilleur niveau. Une belle réponse pour ceux qui accusaient le milieu de terrain de ne pas forcer, de trop s'écouter, et de se préserver pour le Mondial 2026.
Auteur de trois tacles réussis sur trois tentés, l'ancien joueur de Naples a aussi remporté plus de la moitié de ses duels (5/9), signe de son implication physique rassurante. Il confirme en tout cas son come-back, grâce à un retour progressif à la compétition géré d'une main de maître par Luis Enrique et son staff depuis la fin de sa convalescence d'une blessure au genou.
F. Ruiz Peña

F. Ruiz Peña

SpainEspagne Âge 30 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
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Passes décisives0
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Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs17
Buts1
Passes décisives3
Jaune2
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Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
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Rouge0
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Si tu annonces qu il y a déjà eu du penalty sifflé sur une main après le dégagement d un joueur de son équipe sur un de ses coéquipiers, je suis prêt à le regarder, dis moi. Et quand bien même l’arbitrage aurait été mauvais, le Bayern a tout de même eu 180mn pour soi-disant écraser Paris à l aller puis au retour chez eux, y a juste rien eu, Paris a mérité de passer loyalement, faut arreter ton complotisme, on a compris que tu détestais le PSG, dis juste ça, t as le droit mais viens pas parler de trucage, les mauvais arbitrages, c est arrivé plein de fois en défaveur de Paris comme contre MU, le Real ou le barca.

PSG : Bradley Barcola en a marre, il fait ses valises

J'étais contre au début mais à force je pense qu'il nous faut voir pour prendre un mec qui fera la même chose à droite que ce que fait Kvara à gauche. Là tout les ailiers sont en vrai des joueurs de couloir gauche qui préfère repiquer pour frapper pied droit comme Kvara, Doué et BB. Il nous faut un spécialiste à droite.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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