Annoncé cramé, il envoie le PSG en finale

Pour Paris et pour lui
Pour remplacer Saïd à Lens ???
Olise ? (Bon jamais le Bayern ne le vendra je sais)
Si tu annonces qu il y a déjà eu du penalty sifflé sur une main après le dégagement d un joueur de son équipe sur un de ses coéquipiers, je suis prêt à le regarder, dis moi. Et quand bien même l’arbitrage aurait été mauvais, le Bayern a tout de même eu 180mn pour soi-disant écraser Paris à l aller puis au retour chez eux, y a juste rien eu, Paris a mérité de passer loyalement, faut arreter ton complotisme, on a compris que tu détestais le PSG, dis juste ça, t as le droit mais viens pas parler de trucage, les mauvais arbitrages, c est arrivé plein de fois en défaveur de Paris comme contre MU, le Real ou le barca.
J'étais contre au début mais à force je pense qu'il nous faut voir pour prendre un mec qui fera la même chose à droite que ce que fait Kvara à gauche. Là tout les ailiers sont en vrai des joueurs de couloir gauche qui préfère repiquer pour frapper pied droit comme Kvara, Doué et BB. Il nous faut un spécialiste à droite.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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🚨 Pour Laurent Fournier, il est encore trop tôt pour titulariser Fabian Ruiz sur la pelouse de l'Allianz Arena mercredi : 🗣️ « (Il a) longtemps (été) blessé et, vu le rythme attendu, c’est chaud. Sachant que Luis Enrique a dit qu’il faudrait marquer trois buts, au départ je