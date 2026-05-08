Annoncé cramé, il envoie le PSG en finale

Titularisé lors du match retour des demi-finales de Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich, Fabian Ruiz a dissipé tous les doutes qui pouvaient exister au sujet de sa condition physique.

La saison dernière, le Paris Saint-Germain est allé chercher la première Ligue des champions de son histoire en écrasant l'Inter Milan (5-0) à l'Allianz Arena. C'est dans ce même stade que les hommes de Luis Enrique ont obtenu, un peu moins d'un an plus tard, leur billet pour une nouvelle finale. Ce mercredi soir, un match nul (1-1) leur a suffi, eux qui comptaient un but d'avance après le match aller historique (5-4).

Pour cette rencontre en terres bavaroises, l'entraîneur parisien a décidé d'aligner Fabian Ruiz d'entrée de jeu au milieu de terrain, profitant sans doute du replacement de Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit de la défense à cause du forfait d'Achraf Hakimi. Et si certains doutaient de la forme physique de l'international espagnol, ce dernier a mis tout le monde d'accord.

Fabian Ruiz a rassuré tout le monde

Il n'a d'ailleurs pas fallu très longtemps à Fabian Ruiz pour montrer à tous les observateurs parisiens qu'il avait aussi bien le niveau que la capacité physique pour tenir l'exigence d'une telle rencontre. Auteur d'une ouverture remarquable qui a mené au but de Khvicha Kvaratskhelia dès la 3e minute de jeu, Fabian Ruiz a été « tactiquement d'une richesse énorme », indique L'Equipe. Sa condition physique n'est plus un sujet pour le staff parisien, lequel est désormais convaincu que l'Espagnol peut terminer la saison à son meilleur niveau. Une belle réponse pour ceux qui accusaient le milieu de terrain de ne pas forcer, de trop s'écouter, et de se préserver pour le Mondial 2026.

Auteur de trois tacles réussis sur trois tentés, l'ancien joueur de Naples a aussi remporté plus de la moitié de ses duels (5/9), signe de son implication physique rassurante. Il confirme en tout cas son come-back, grâce à un retour progressif à la compétition géré d'une main de maître par Luis Enrique et son staff depuis la fin de sa convalescence d'une blessure au genou.