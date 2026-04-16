OL : « Endrick l’enfant gâté », un Lyonnais l'atomise

En difficulté lors des derniers matchs avec Lyon, Endrick a été publiquement critiqué par Paulo Fonseca. Le Portugais l'a même mis sur le banc contre Lorient. Une sanction parfaitement comprise par Nicolas Puydebois.

satisfait » d'Endrick. Conséquence, le Brésilien était remplaçant au coup d'envoi contre Lorient. Arrivé comme sauveur de l'attaque lyonnaise cet hiver, Endrick a perdu du crédit depuis plusieurs semaines. Le Brésilien peine à être décisif en Ligue 1 , n'ayant marqué que contre Metz en janvier. Dans le même temps, l' OL a enchaîné les mauvais résultats avec 9 matchs sans victoire d'affilée toutes compétitions confondues. Les supporters rhodaniens sont plus critiques qu'avant avec la jeune pépite de 19 ans, Paulo Fonseca aussi. L'entraîneur portugais a avoué devant la presse ne pas être «» d'Endrick. Conséquence, le Brésilien était remplaçant au coup d'envoi contre Lorient.

Les enfants gâtés quand ils sont punis, ils se réveillent - Nicolas Puydebois

La sanction a porté ses fruits puisque l'attaquant a réalisé une belle entrée contre les Merlus dimanche soir. Néanmoins, certains observateurs jugeaient le traitement de Fonseca sévère. Endrick n'a que 19 ans, il découvre la Ligue 1 depuis janvier et Lyon connaît d'autres problèmes non résolus. Suiveur averti de l'OL, l'ancien gardien lyonnais Nicolas Puydebois applaudissait lui la stratégie de l'entraîneur des Gones. Dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones, il a même comparé Endrick à un enfant gâté.

« On a reçu un enfant gâté, à qui on a donné beaucoup. Tout le monde s’est enflammé : les médias, les supporters. Ils ont vu Endrick comme la huitième merveille du monde. On en a fait beaucoup trop autour de lui et il s’est installé dans un confort. On lui a laissé tirer les coups-francs, les corners. Il était omniprésent en fait sans être réellement performant. Il a été performant contre Metz dernier du championnat, contre Laval et les autres matchs il n’a pas fait de différence. On va nous parler de statistiques, ok 6 buts et 6 passes décisives. On nous annonçait 15 buts… On en est loin. On attend plus de lui c’est tout », a t-il lâché.

Il a conclu sa démonstration par un constat simple : « Les enfants gâtés quand ils sont punis, ils se réveillent ». Reste à voir si Endrick va vraiment améliorer son efficacité devant le but adverse d'ici la fin de saison ou si la rupture sera consommée avec son entraîneur.