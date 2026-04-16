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Endrick

OL : « Endrick l’enfant gâté », un Lyonnais l'atomise

OL16 avr. , 8:40
parMehdi Lunay
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En difficulté lors des derniers matchs avec Lyon, Endrick a été publiquement critiqué par Paulo Fonseca. Le Portugais l'a même mis sur le banc contre Lorient. Une sanction parfaitement comprise par Nicolas Puydebois.
Arrivé comme sauveur de l'attaque lyonnaise cet hiver, Endrick a perdu du crédit depuis plusieurs semaines. Le Brésilien peine à être décisif en Ligue 1, n'ayant marqué que contre Metz en janvier. Dans le même temps, l'OL a enchaîné les mauvais résultats avec 9 matchs sans victoire d'affilée toutes compétitions confondues. Les supporters rhodaniens sont plus critiques qu'avant avec la jeune pépite de 19 ans, Paulo Fonseca aussi. L'entraîneur portugais a avoué devant la presse ne pas être « satisfait » d'Endrick. Conséquence, le Brésilien était remplaçant au coup d'envoi contre Lorient.
Les enfants gâtés quand ils sont punis, ils se réveillent
- Nicolas Puydebois
La sanction a porté ses fruits puisque l'attaquant a réalisé une belle entrée contre les Merlus dimanche soir. Néanmoins, certains observateurs jugeaient le traitement de Fonseca sévère. Endrick n'a que 19 ans, il découvre la Ligue 1 depuis janvier et Lyon connaît d'autres problèmes non résolus. Suiveur averti de l'OL, l'ancien gardien lyonnais Nicolas Puydebois applaudissait lui la stratégie de l'entraîneur des Gones. Dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones, il a même comparé Endrick à un enfant gâté.
« On a reçu un enfant gâté, à qui on a donné beaucoup. Tout le monde s’est enflammé : les médias, les supporters. Ils ont vu Endrick comme la huitième merveille du monde. On en a fait beaucoup trop autour de lui et il s’est installé dans un confort. On lui a laissé tirer les coups-francs, les corners. Il était omniprésent en fait sans être réellement performant. Il a été performant contre Metz dernier du championnat, contre Laval et les autres matchs il n’a pas fait de différence. On va nous parler de statistiques, ok 6 buts et 6 passes décisives. On nous annonçait 15 buts… On en est loin. On attend plus de lui c’est tout », a t-il lâché.

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Il a conclu sa démonstration par un constat simple : « Les enfants gâtés quand ils sont punis, ils se réveillent ». Reste à voir si Endrick va vraiment améliorer son efficacité devant le but adverse d'ici la fin de saison ou si la rupture sera consommée avec son entraîneur.
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parce que vinicius n'a pas croquer ? n'a pas etait individuelle? mdr

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c'est quand meme fou la plupart des gens qui critique mbappé et qui disent qu'il se met au dessus de tout mais c'est ses gens la qui le mettent au dessus de tout en le tenant responsable de tout mdr l'hypocrisie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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