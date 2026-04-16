Endrick s'éclate à Lyon
Endrick prêté par le Real Madrid

OL : Endrick encore prêté à Lyon, Madrid ne dit pas non !

OL16 avr. , 19:20
parClaude Dautel
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L'OL a frappé un gros coup en se faisant prêter Endrick jusqu'à la fin de la saison par le Real Madrid. L'attaquant brésilien doit logiquement repartir en Liga, mais il pourrait rapidement revenir à Lyon.
Même s'il s'est fait récemment taper sur les doigts par Paulo Fonseca, Endrick a tout de même apporté des choses à l'Olympique Lyonnais, et pas uniquement sur le plan médiatique puisque le joueur brésilien est suivi comme son ombre par la presse sud-américaine. Grâce au temps de jeu qu'il a retrouvé à l'OL, après avoir ciré le banc de touche pendant de très longs mois à Madrid, Endrick a même retrouvé la Seleçao et postule désormais très franchement à une place dans le groupe de Carlo Ancelotti pour le Mondial 2026. En fin de saison, l'avant-centre de 19 ans va cependant quitter Lyon pour repartir au Real Madrid, aucune clause d'achat n'ayant été fixé dans le contrat de prêt. Si Florentino Perez n'a aucune intention de transférer son joueur, il se pourrait qu'il accepte un nouveau prêt, annonce Gianluca Di Marzio sur le site AceOdds.com.

Endrick en route vers un nouveau prêt 

Le célèbre journaliste italien est très clair concernant les intentions du Real Madrid avec le joueur arrivé de Palmeiras pour 47,5 millions d'euros en 2024. « Il sera très difficile pour Lyon de recruter Endrick définitivement, car il fait partie des joueurs que Florentino Pérez apprécie beaucoup. Il le considère comme son protégé et souhaite l’intégrer pleinement au projet. Endrick souhaite également rester, et le Real Madrid souhaite son retour. Le club n’envisage absolument pas de le vendre, mais un nouveau prêt est envisageable. En revanche, il ne sera pas vendu », précise Gianluca Di Marzio, qui pense que tout est donc possible pour l'OL dans ce dossier, sauf le rachat du joueur.
Si Endrick devait réellement être prêté une saison de plus par le Real Madrid, il est évident que l'Olympique Lyonnais aura un gros avantage. Le joueur et sa compagne se sentent très bien dans la capitale des Gaules, une ville où le couple attend son premier enfant. A voir si Florentino Perez sera toujours aussi tenté de prêter un jeune attaquant, au moment où l'avenir de plusieurs stars du Real Madrid est incertain après la saison blanche qui se profile pour les Merengue.
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Derniers commentaires

OL : Endrick encore prêté à Lyon, Madrid ne dit pas non !

mais oui

OL : Endrick encore prêté à Lyon, Madrid ne dit pas non !

bien sûr que oui. le mec va se fondre complètement dans le moule. il va enfin comprendre qu'il n'est pas le messi et le club va lui donner la chance d'exploiter tout le potentiel. tout le monde va redescendre d'un étage et on ira loin.

Le Barça attaque Clément Turpin et ses collègues devant l'UEFA

C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ils n'ont aucune chance d'aboutir...entre eux et le réal, c'est vraiment la déprime en Espagne.

Nantes a trouvé son entraîneur pour la Ligue 2

Perso , j'ai toujours apprécié le "jeu à la nantaise" d'autrefois. Le supporter nantais se devrais de soutenir son club, "il" reviendra dans l'élite (si toutefois il devait perdre son statut de ligue1) , à lz seule et unique condition qu'il réadopte son jeu d'antan...offensif , élégant, et séduisant... rien nest perdu, gardez l'espoir

Le Barça attaque Clément Turpin et ses collègues devant l'UEFA

Ouin ouin chez les spingouins 😭😭😭

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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4
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52291649583820
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7
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18
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