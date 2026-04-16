EL : Le tombeur de l’OL se fait humilier, c'est la honte

Tombeur de l’Olympique Lyonnais au tour précédent, le Celta Vigo s’est fait humilier par Fribourg en quarts de finale de l’Europa League (0-3 à l’aller, 1-3 au retour).

Ce jeudi soir, l’ Olympique Lyonnais aurait pu disputer un quart de finale retour d’Europa League, sauf que les Gones sont sortis par la toute petite porte dès les huitièmes après deux matchs compliqués face au Celta Vigo (1-1, 0-2)... Le club espagnol vient d’ailleurs de se faire sortir à son tour contre Fribourg. Une semaine après une lourde défaite en Allemagne (0-3), Vigo pensait se racheter à domicile ce jeudi soir, mais le sixième de Liga a une nouvelle fois pris la foudre face à Fribourg (1-3).

De quoi donner d’énormes regrets à Lyon, car même si l’OL aurait aussi sûrement subi la loi des Allemands, cette élimination assez nette du Celta Vigo dès le tour suivant prouve que Lyon n’a pas tenu son rang lors de sa double confrontation. Premier du classement de la phase régulière, le groupe de Paulo Fonseca a donc perdu une belle chance d’aller loin en C3 en ratant ses matchs face à Vigo. Également sorti de la Coupe de France, Lyon n’a plus que le championnat pour sauver sa saison avec le podium en ligne de mire. Quoi qu'il en soit, cette élimination humiliante du Celta Vigo fait parler sur les réseaux sociaux, où l'OL est encore moqué...