waldemar kita propriétaire du FC Nantes
Waldemar Kita

Nantes abat son dernier atout pour se sauver

FC Nantes16 avr. , 20:00
parEric Bethsy
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Toujours relégable, le FC Nantes voit ses chances de maintien diminuer au fil des journées. Malgré les tentatives du nouveau coach Vahid Halilhodzic pour remotiver ses troupes, les Canaris ne parviennent pas à relever la tête. Le club nantais va donc utiliser son dernier levier en espérant obtenir le déclic tant attendu.
On n’ira pas jusqu’à dire que le FC Nantes a grillé son dernier joker. Mathématiquement, tout reste possible en vue du maintien. Il n’empêche que les Canaris ont quand même laissé filer une belle opportunité samedi. Sur le terrain du barragiste Auxerre, l’équipe entraînée par Vahid Halilhodzic n’a obtenu qu’un simple nul (0-0). Un succès lui aurait permis de revenir provisoirement à deux longueurs de son concurrent direct. Mais ce cinquième match consécutif sans victoire maintient l’écart à cinq points. D’où la peine affichée par le coach bosnien après la rencontre.

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« La situation est de plus en plus désespérée, admettait le technicien. Mon équipe est sous grosse pression. Je suis vraiment triste pour mon club. » Derrière ce discours quasi fataliste, Vahid Halilhodzic garde évidemment un mince espoir. Le successeur d’Ahmed Kantari, seulement nommé depuis près d’un mois, a pu s’apercevoir des limites techniques et mentales de son équipe. Difficile pour lui de miser sur un retour en forme de ses meilleurs éléments comme l’attaquant Matthis Abline, très décevant ces dernières semaines.
Alors au lieu d’attendre un miracle de la part de son groupe, le FC Nantes va faire appel à son douzième homme. Le club de Waldemar Kita, réticent à l’idée d’ouvrir ses portes à des supporters hostiles envers la direction, a annoncé que l’entraînement prévu vendredi matin serait ouvert au public. Sans doute une manière pour le FCN de se rapprocher de ses fidèles sachant qu’un maintien passera au moins par des victoires à la Beaujoire.
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