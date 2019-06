Fan du Mondial féminin, Di Meco a trouvé la plus belle joueuse

Dans : Mondial Féminin 2019, Bordeaux.

Intéressante en première période contre la Corée du Sud (4-0), l’équipe de France féminine a eu du mal à confirmer par la suite.

Le secteur défensif confirme sa solidité au fil des matchs de cette Coupe du monde, mais l’animation offensive ne répond plus aux attentes. Pas de quoi inquiéter Eric Di Meco avant le probable huitième de finale contre les Brésiliennes dimanche. « J'ai regardé beaucoup de matchs, on va sûrement jouer contre le Brésil, et tu vas voir que comme par miracle, contre une équipe qui joue... On va voir une équipe qui va venir jouer et comme par hasard on va trouver qu'offensivement on est bons parce qu'on va avoir des espaces », a prédit le consultant de RMC.

Pourtant, l’ancien Marseillais reconnaît que son coup de coeur fait partie des coéquipières de Marta. « Je ne sais pas si on a le droit de dire ça aujourd'hui, mais quand tu as la Coupe du monde des garçons, j'ai bien entendu des filles dire qu'il y avait des beaux mecs, des beaux garçons... Mais la plus belle joueuse de la Coupe du monde, c'est la petite défenseure de Bordeaux, Kathellen Sousa, a-t-il lâché. Cependant, le défense centrale du Brésil, parce que le Brésil joue, on va leur mettre le feu offensivement. » Apparemment, le coeur du spécialiste penche toujours du côté des Bleues.