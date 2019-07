CdM Fem : Un an après, Kylian Mbappé rime encore avec une finale de Coupe du monde

Si, avant leur finale de Coupe du monde ce dimanche à Lyon, les Néerlandaises voulaient gagner le cœur des Français, elles ne s’y seraient pas prises autrement. A l’issue de leur victoire en demi-finale du mondial féminin face à la Suède (1-0 ap), les joueuses des Pays-Bas ont en effet dignement fêté cette performance historique en entonnant – notamment – un chant en hommage à Kylian Mbappé, qui a visiblement fait des émules du côté des Flandres. Une preuve de plus que le jeune français du PSG a vraiment tout d'une star internationale.

😜👏🏽

Congratulations and good luck for the final 🇳🇱🤝... https://t.co/POzPpxjfFl