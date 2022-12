Karim Benzema dit officiellement adieu à l'équipe de France !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la finale de la Coupe du Monde perdue par la France contre l'Argentine, Karim Benzema annonce qu'il a décidé de prendre sa retraite internationale.

Au milieu des innombrables rumeurs et polémiques qui ont entouré son départ de l’équipe de France avant même le début du Mondial au Qatar en raison d'un souci musculaire, Karim Benzema, qui fête aujourd'hui ses 35 ans, avait suscité des commentaires par ses messages cryptés sur les réseaux sociaux. Mais ce lundi, moins de 24 heures après la défaite des Bleus contre l’Argentine, le Ballon d’Or 2022 a annoncé très clairement qu’il prenait sa retraite internationale, sans même attendre si Didier Deschamps restait sélectionneur ou si Zinedine Zidane débarquait sur le banc de l’équipe de France.

Karim Benzema et la France, c'est fini

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

« J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », a sobrement annoncé l’attaquant du Real Madrid, dont la carrière internationale restera comme une formidable histoire ratée. A ceux qui attendaient un grand déballage sur la place public concernant la place de Karim Benzema dans le vestiaire de l'équipe de France, l'heure est probablement bientôt venue d'en savoir beaucoup plus. Quoi qu'on pense de l'homme, on peut tout de même parler d'un incroyable gâchis pour l'un des plus grands footballeurs français de l'histoire.