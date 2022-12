CdM : Adieu les Anglais, la France défiera le Maroc !

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Coupe du monde 2022, quart de finale

Al Bayt Stadium (Al-Khor)

Angleterre-France 1-2

Buts : Kane (54e sur pen.) pour l’Angleterre ; Tchouaméni (17e), Giroud (78e) pour la France

Dans un match tendu, l'Equipe de France a pris le dessus sur l'Angleterre 2-1. Olivier Giroud est le héros de la soirée avec un but décisif, au contraire de Kane qui a loupé le penalty de l'égalisation. Plus que deux matches pour les Bleus, à commencer par le Maroc mercredi.

Sans doute le match au sommet des quarts de finale au coup d'envoi. L'entame confirmait cela avec une grosse bataille tactique entre les deux blocs. La France prenait un peu plus l'ascendant dans la possession et la domination territoriale. Cela était récompensé rapidement avec l'ouverture du score signée Tchouaméni. L'ancien monégasque envoyait une magnifique frappe dans le petit filet de Pickford. Les Anglais devaient réagir et s'y attelaient. Heureusement, Hugo Lloris faisait le travail détournant les tentatives de Saka, Kane puis Bellingham juste après la mi-temps.

Mais qui d'autre que lui ? Monsieur 𝙊𝙇𝙄𝙑𝙄𝙀𝙍 𝙂𝙄𝙍𝙊𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝘿 pour le 2-1 🔥🔥🔥



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿1-2🇫🇷 | #ANGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/QYxbzQVHa8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 10, 2022

Kane marque puis loupe un penalty

La pression anglaise payait finalement. Tchouaméni fauchait Saka dans la surface et concédait un penalty. Harry Kane ne laissait aucune chance à son coéquipier de Tottenham, Hugo Lloris avec un beau contre-pied. Les Anglais semblaient ensuite plus fringants et les Français moins sûrs techniquement. La cote française reprenait des couleurs en deux minutes. Giroud sollicitait Pickford d'une belle tête. Sur le corner suivant, il récidivait dans les airs face à Maguire et trouvait cette fois-ci l'ouverture pour son 53e but en bleu. Le plus dur était fait ? Pas vraiment. Théo Hernandez était coupable d'une poussette dans la surface que voyait le VAR. Harry Kane se présentait encore au point de penalty mais envoyait le ballon au-dessus cette fois-ci. Un échec terrible pour les Anglais qui devaient laisser la place en demi-finales face au Maroc à l'Equipe de France.