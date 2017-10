Mondial 2018 : Daesh se sert de Messi pour menacer d'attaquer la Russie

Dans : Mondial 2018.

Via les réseaux sociaux, Daesh annonce que le Mondial 2018 en Russie sera l'une de ses cibles. Et pour illustrer ses menaces, le groupe terroriste a mis en ligne une photo où l'on voit Lionel Messi emprisonné versant des larmes de sang. Du côté des autorités russes, on n'a pas attendu cette menace pour mettre en place un énorme dispositif de sécurité autour de la prochaine Coupe du monde. Mais il est bien évident que ce message glaçant va pousser Vladimir Poutine à prendre des mesures de sécurité encore plus strictes. Le quotidien argentin La Nacion affirme de son côté que Lionel Messi n'est pas inquiet suite à la diffusion de ce photo montage pourtant angoissant.