Menacé par Daech, Cristiano Ronaldo recrute un torero pour le protéger !

Il y a quelques mois, l'organisation terroriste Daech a ouvertement menacé quelques footballeurs et entraîneurs qui seront en Russie durant le Mondial, avec des images assez glaçantes. Et du côté de Cristiano Ronaldo on a pris les choses au sérieux. CR7 a même décidé de recruter un garde du corps pour quelques semaines. Du côté de l'Espagne, on n'a pas eu de mal à savoir qui était cet homme chargé de la protection rapprochée de la star portugaise du Real Madrid.

En effet, ce solide garde du corps est Nuno Marecos, un ancien para et spécialiste des arts martiaux mixtes (MMA), mais également torero à ses heures perdues. Nuno Marecos a notamment assuré la sécurité de Cristiano Ronaldo lors de la récente finale de la Ligue des champions qui se déroulait à Kiev et il sera présent en Russie lors du prochain Mondial. On se souvient également que Lionel Messi et Didier Deschamps avaient fait l'objet de menaces similaires de la part de Daech, mais du côté de l'Argentine et de la France on a préféré la discrétion concernant la sécurité des deux délégations. Quoi qu'il en soit, la Russie a d'ores et déjà promis de mettre le paquet pour éviter une éventuelle action terroriste durant la Coupe du Monde. Et Vladimir Poutine n'est pas homme à mollir...