La vidéo adoptée au Mondial et en L1, une folie selon Vincent Duluc

Dans : Mondial 2018, Ligue 1.

A l’occasion de son assemblée générale ce samedi, l’IFAB a validé l’assistance vidéo à l’arbitrage.

Grâce à l’accord de l’instance qui fixe les règles du football, les arbitres pourront utiliser cette technologie lors de la Coupe du monde 2018 en Russie et en Ligue 1 la saison prochaine. Rappelons que cet outil concerne quatre cas précis, à savoir après un but marqué, sur une situation de penalty, pour un carton rouge direct et pour vérifier l’identité d’un joueur sanctionné. Pour le boss de la FIFA Gianni Infantino, c’est évidemment une belle évolution. Sauf que les différents tests effectués cette saison prouvent que l’assistance vidéo a encore quelques failles.

En France comme à l’étranger, cette nouveauté a provoqué de nombreuses polémiques. D’où les premières réactions négatives, dont celle du journaliste Vincent Duluc. « Je ne suis pas contre la vidéo. Mais rien n'est au point, personne n'est prêt, s’est étonné notre confrère de L’Equipe sur Twitter. La FIFA passe en force avec la foi du bricoleur. Elle a décidé de mettre la Coupe du monde au service de la vidéo. J'aurais préféré l'inverse. » La vidéo sera donc observée à la loupe...