EdF : Deschamps demande vengeance après la finale de l'Euro 2016

Dans : Mondial 2018, Equipe de France.

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, après la victoire 1-0 face à la Belgique et la qualification en finale de la Coupe du monde : « C'est quelque chose d'exceptionnel. Je suis très heureux pour mes joueurs. Ils sont jeunes, mais ils ont montré du caractère, de la mentalité. Ça a été dur, le but a fait du bien. C'est un défenseur qui le marque. On a travaillé beaucoup défensivement, et je pense qu'on aurait pu en mettre un de plus en contre en fin de match. Chapeau à mes joueurs et à l'ensemble de mon staff. C'est beaucoup de fierté, par rapport à mon groupe. Ça fait 49 jours qu'on est ensemble. Il s'est passé beaucoup de choses. (Sur la finale) Celle d'il y a deux ans n'est toujours pas digérée »