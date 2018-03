CdM : Cocaïne, cannabis, héroïne… Tout sera permis en Russie

Dans : Mondial 2018, Info.

A l’approche de la Coupe du monde 2018 en Russie, beaucoup craignent d’éventuels débordements de supporters pendant la compétition. Autant dire que les plus inquiets ne seront pas rassurés après cette information.

Cette semaine, le Comité d’organisation a confirmé l’autorisation de produits stupéfiants dans les stades russes où se joueront les matchs du tournoi. Et pour cause, la Russie n’interdit ni l’introduction ni le transfert de plusieurs substances à une certaine quantité, et à condition de posséder un certificat médical. Il faut aussi préciser que la FIFA autorise la consommation de ces stupéfiants avec une ordonnance, rédigée en anglais ou en russe, à présenter aux forces de l’ordre lors des contrôles.

Mais on imagine que les autorités ne pourront pas contrôler les supporters venus du monde entier, sachant qu’il faudra également reconnaître les faux certificats… Du 14 juin au 15 juillet, les fans pourront donc consommer des produits tels que la cocaïne, le cannabis ou de l’héroïne au sein des stades, et sans être inquiétés. On est très loin des restrictions imposées aux ultras en France...