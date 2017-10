CdM 2018 : Cristiano Ronaldo lui aussi menacé par Daech

Dans : Mondial 2018, Liga.

Le groupe terroriste Daech semble s'intéresser subitement au football, puisque depuis quelques jours sa communication tourne autour du Mondial 2018 et des stars de ce sport. Après Lionel Messi et Neymar, mais également Didier Deschamps, c'est cette fois Cristiano Ronaldo qui fait ce lundi l'objet d'un message agressif. Daech a en effet mis en ligne sur les réseaux sociaux une nouvelle image où l'on voit CR7, visage en sang et à genoux, sous la menace d'un terroriste armé d'un couteau. Il s'agit d'un nouvel avertissement envoyé aux organisateurs du Mondial 2018, dont Daech semble avoir fait une de ses cibles principales. Du côté de la Russie, on a d'ores et déjà prévenu que la sécurité allait être maximale durant cette compétition et que des moyens considérables seront mis en oeuvre pour éviter un drame.