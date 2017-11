CdM 2018 : Chapeaux, diffusion, horaire... Tout savoir sur le tirage au sort

Dans : Mondial 2018, Foot Mondial, Foot Europeen, Equipe de France.

Ce vendredi 1er décembre, le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du Monde 2018 se déroulera au Palais du Kremlin en Russie.

À cette occasion, la FIFA a mis les petits plats dans les grands puisque cet événement sera conduit par Gary Lineker, qui sera assisté par un parterre de légendes du football, comme le Français Laurent Blanc, l'Italien Fabio Cannavaro, l'Argentin Diego Maradona ou l'Espagnol Carles Puyol. Tout ce joli monde assistera donc à la cérémonie à partir de 16 heures en France (18 heures, heure locale à Moscou). Ce tirage sera diffusé en intégralité sur TMC en clair, mais aussi sur beIN Sports.

Connus depuis la mi-novembre, les 32 pays qualifiés pour la phase finale de ce Mondial ont été répartis en quatre chapeaux en vue du tirage, qui aboutira sur la formation de huit groupes de quatre. En tant que pays hôte, la Russie sera automatiquement placée en position 1 du Groupe A. Les sept autres équipes du chapeau 1 seront ensuite tirées au sort une à une pour prendre l'une des positions 1 dans les autres groupes. Puis les huit formations du chapeau 2 prendront les positions 2 dans les différents groupes. Et ainsi de suite pour les chapeaux 3 et 4. À noter qu'aucun groupe ne peut contenir plus de deux équipes issues de l'UEFA, et plus d'une issue d'une autre confédération.

Vendredi, la 21e Coupe du Monde sera donc officiellement lancée avec ce tirage au sort, avant de débuter pour de bon le 14 juin 2018 jusqu'à la finale du 15 juillet.

Les quatre chapeaux pour le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2018 :

Chapeau 1 : Russie (pays hôte), Allemagne (tenant du titre, classement FIFA 1 en octobre 2017), Brésil (2), Portugal (3), Argentine (4), Belgique (5), Pologne (6), France (7).

Chapeau 2 : Espagne (8), Pérou (10), Suisse (11), Angleterre (12), Colombie (13), Mexique (16), Uruguay (17), Croatie (18).

Chapeau 3 : Danemark (19), Islande (21), Costa Rica (22), Suède (25), Tunisie (28), Egypte (30), Sénégal (32), Iran (34).

Chapeau 4 : Serbie (38), Nigeria (41), Australie (43), Japon (44), Maroc (48), Panama (49), Corée du Sud (62), Arabie Saoudite (63).