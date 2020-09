Officiel : Troyes racheté par le City Football Group

Dans : Ligue 2.

L’ESTAC a annoncé ce jeudi le rachat du club par le City Football Group. La DNCG a approuvé cette opération qui permet au groupement propriétaire notamment de Manchester City ou du New York City FC parmi ses 10 clubs, de récupérer l’ESTAC, le club de football de Troyes qui évolue en Ligue 2. Le prix de la vente serait de 7 ME.

« Nous nous intéressons au football français depuis un certain temps et nous admirons depuis longtemps l'ESTAC. Nous sommes donc ravis d'avoir réalisé l'acquisition de notre dixième club et d'avoir une présence permanente en France. Il s'agit d'une étape importante pour le City Football Group, qui prouve que notre modèle continue de s'adapter et de se développer dans un laps de temps relativement court », a fait savoir Ferran Soriano, directeur général du City Football Group, qui possède désormais un club en France en plus de la Chine, des Etats-Unis, de l’Espagne, de la Belgique, de l’Inde, du Japon, de l’Australie, de l’Angleterre et de l’Uruguay.