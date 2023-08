L2 ‍: Le stade d'Ajaccio fermé après les incidents d'Ajaccio-Bordeaux

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Théâtre de violents incidents lundi soir lors du match de Ligue 2 entre l'AC Ajaccio et les Girondins de Bordeaux, le stade François-Coty fait l'objet d'une fermeture immédiate en attendant que le dossier soit instruit par la commission de discipline de la LFP.

« 3e journée de Ligue 2: AC Ajaccio – FC Girondins de Bordeaux du lundi 21 août 2023. Echauffourées au sein du stade François Coty, entre les supporters de l'AC AJACCIO et du FC GIRONDINS DE BORDEAUX, à la 11e minute de jeu, lors de la rencontre AC AJACCIO / FC GIRONDINS DE BORDEAUX (Ligue 2 - 3e journée) ayant entraîné une interruption temporaire de la rencontre d'une durée de 58 minutes. Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce, à titre conservatoire, la fermeture immédiate et totale du stade François Coty. La décision sera rendue à l'issue de la séance du mercredi 6 septembre, à 18h, au cours de laquelle l'instructeur remettra son rapport », précise la commission de discipline. Pour rappel, une violente bagarre avait éclaté dans le stade suite à l'intrusion de supporters bordelais, lesquels avaient été interdits de déplacement.