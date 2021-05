L2 : Clermont en Ligue 1, miracle pour Caen

Dans : Ligue 2.

La dernière journée de Ligue 2 a été passionnante jusqu'à l'ultime seconde, notamment dans la bataille pour la descente.

En déplacement à Caen, barragiste avant le coup d'envoi, Clermont devait valider son ticket pour la Ligue 1 et c'est ce que la formation de Gastien, désigné meilleur coach de Ligue 2, a fait...malgré sa défaite 1-2. Dans un scénario totalement fou, les Normands étaient réduits à 10 après 30 minutes, mais tenaient bon et passaient même devant au score à la 85e. A cet instant, Caen se maintenait au détriment de Niort et de Chambly. Mais Clermont égalisait à la 89e, et le SMC se retrouvait barragiste. A l'ultime seconde, Malherbe obtenait un penalty, et repassait devant au score, assurant ainsi son maintien direct en Ligue 2 grâce à cette première victoire en 3 mois. Clermont pouvait toutefois fêter son accession en Ligue 1, la première de son histoire, malgré ce résultat négatif à D'Ornano.

Derrière, Toulouse, Grenoble et le Paris FC joueront les barrages pour affronter le 18e de Ligue 1, actuellement Nantes. Dans le bas du classement, Chambly descendra avec Châteauroux, tandis que Niort jouera un barrage contre Villefranche la semaine prochaine.