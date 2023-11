Jérome Rothen part au clash contre son club formateur

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Titillé par le discours de Jean-Marc Furlan et vexé de ne pas avoir reçu d'invitation pour les 110 ans du SM Caen, Jérome Rothen s'en est pris vertement à son club formateur.

La Ligue 2 n’est pas une partie de plaisir pour les clubs qui font partie des gros bras annoncés de ce championnat. L’AS Saint-Etienne a connu un début de saison catastrophique avant de remonter à une position bien plus conforme à ses ambitions, mais cela démontre la fragilité des Verts à ce niveau. Bordeaux ne cesse de couler à pic et se retrouve désormais menacé de relégation. Autre club en danger, le SM Caen, qui avait débuté parfaitement et s’écroule désormais au point de connaitre une série de neuf matchs sans victoire, avec six défaites au programme. La dernière en date à Troyes a mis les Normands à seulement trois points de la zone rouge. Pas de quoi inquiéter Jean-Marc Furlan, qui a tenté de livrer un discours rassurant, précisant bien que la saison était encore longue. « Je n’ai pas peur de prendre trop de retard, le championnat est très long », a expliqué le coach du SM Caen, habitué à la Ligue 2 et notamment aux montées dans l’élite.

Le SM Caen répond à Rothen

Tu comptes en prendre combien de retard ?Parce que là c’est le néant…et regardes en bas plutôt! Mon dieu!le SMC ne mérite pas ça. Et il n’est pas tout seul🧐 Et merci pour les 110 ans! Gallas Née Rothen… des internationaux formés au club pas invités 😡 quelle honte! https://t.co/9oXUVwoqCl — Jérôme Rothen (@RothenJerome) November 5, 2023

Mais ce discours ne passe pas chez un consultant vedette amoureux du club normand. Il s’agit de Jérome Rothen, révélé à Caen, où il a débuté et aussi terminé sa carrière. L’ancien international français a repris de volée Jean-Marc Furlan, allumant littéralement l’entraîneur en place. « Tu comptes en prendre combien de retard ? Parce que là c’est le néant…et regardes en bas plutôt! Mon dieu! Le SMC ne mérite pas ça. Et il n’est pas tout seul. Et merci pour les 110 ans! Gallas Née Rothen… des internationaux formés au club pas invités. Quelle honte », a balancé l’animateur radio, visiblement vexé de n’avoir pas été convié aux 110 ans du SM Caen qui ont été célébrés au mois d’octobre à l’occasion de la réception de l’AJ Auxerre. Un discours musclé et aussi bien dirigé contre l’entraineur que la direction. Et cette dernière a répondu en assurant que Jérome Rothen avait bien été invité, sans jamais y répondre. « Vous avez tous reçu un message, enfin sur les numéros que nous avons réussi à récupérer, peut-être pas les bons. Tu peux venir en DM si tu veux en parler. Impossible de le faire de notre côté étant donné que tu ne nous suis pas », a glissé le SMC, dans un désaccord qui s’est poursuivi ensuite à nouveau sur les réseaux sociaux.