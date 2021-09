Droits TV : Amazon Prime rajoute des matchs au programme

Dans : Ligue 2.

Par Alexis Rose

Jusqu’à présent, la couverture faite par Amazon et sa chaîne Prime Vidéo sur la L1 est louée par tous les suiveurs du foot français. Désormais, ça va être au tour de la Ligue 2 de passer sous les caméras du géant de l’e-commerce.

En juin dernier, Amazon a un peu tiré le pompon en récupérant les anciens lots de Mediapro en l’échange d’un chèque de 250 millions d’euros par an. Car depuis cette prise de pouvoir au nez et à la barbe de Canal+ et de beIN Sports, l’entreprise américaine n’a reçu que des bonnes nouvelles. Entre l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain et le spectacle proposé par la majorité des clubs du championnat de France, Amazon a quand même été gâté. Tout comme les abonnés à la nouvelle chaîne du foot français, qui apprécient notamment les analyses de Thierry Henry, le consultant vedette de Prime Vidéo sur la Ligue 1.

La L2 sur Amazon en plus de La Chaîne L’Equipe

Au-delà de la L1, Amazon avait aussi récupéré 80 % des Droits TV de la L2 l’été dernier. Mais pour l’instant, Prime Vidéo n’a pas encore diffusé un seul multiplex. Pas prêt à lancer sa chaîne dès la fin du mois de juillet, quand la L2 a débuté, Amazon avait alors passé un accord avec La Chaîne L’Equipe, qui a diffusé tous les multis depuis le début de la saison, en clair et en gratuit. Ce qui sera le cas jusqu’en mai prochain. Sauf que dès ce week-end, Amazon va aussi couvrir la L2 comme cela était prévu dans le contrat de base. En effet, selon L’Equipe, les matchs de samedi à 19 heures seront effectivement accessibles sur les différents canaux de Prime Vidéo. Un départ à la 11e journée qu’Amazon espère réussir. Sachant que le géant de l’e-commerce va débourser 9 millions d’euros pour diffuser 80 % de la L2, Amazon compte bien récupérer quelques abonnés en plus avec cette nouvelle programmation.